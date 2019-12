Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kapesní krádeže v předvánočním období

PŘÍBRAMSKO - Blížící se vánoční svátky a s tím související shon, nakupování, fronty v obchodech, větší obnosy peněz v hotovosti, všechny tyto skutečnosti nahrávají kapesním zlodějům.

Dne 10. prosince se o tom přesvědčil starší muž v jednom obchodním domě na Dobříši. Tašku s peněženkou zanechal v nákupním vozíku. Pachatel pak využil jeho chvilkové nepozornosti a ukradl mu ji. Nakupující přišel o doklady a téměř šest tisíc korun.

Lidé by měli vědět, že peníze a doklady nemají nosit v zadní kapse kalhot a tašky by neměli nechávat volně položené ve vozících. Při opouštění vozidla na parkovištích by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda na viditelném místě nejsou zanechané nějaké věci. Kabelky či mobilní telefony značně přitahují pozornost nenechavců. Zvýšená obezřetnost je na místě. Nepříjemná zkušenost potom může pokazit klidné prožití vánočního období.

Příbramští policisté zintenzivňují kvůli zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti či plynulosti silničního provozu výkon služby. Zaměřovat se budou především na obchodní centra, parkoviště u nich a na místa, kde se soustřeďuje větší množství osob.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

11. prosinec 2019

