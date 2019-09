Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kamion s návěsem jako zbraň na silnici

J.Hradec – Třeboň-Nadýchal 2 promile, vjel do zákazu! (Hlasová schránka 974 233 116)

Dopravní policista z J.Hradce v rámci výkonu své služby při dohledu nad BESIP dne 23. září kolem 9:30 hodiny v obci Dolní Lhota, přímo u autobusové zastávky, kde je umístěna dopravní značka jenž upozorňuje na omezení zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny ( těžší vozidla mají jet po objízdné trase), spatřil ve směru z J. Hradce do Č. Budějovic nákladní automobil s návěsem o celkové pohotovostní hmotnosti nejméně 15 400kg. Řidiče přepravní společnosti ihned přímo na zastávce zastavil a podrobil ho silniční kontrole. Při orientační dechové zkoušce, však zkušený muž zákona nevěřil vlastním očím! Poprvé v 10:05 hodin řidič nadýchal téměř 2 promile alkoholu. Při druhé dechové zkoušce byl řidiči kamionu opět naměřen pozitivní výsledek a to přes 2 promile alkoholu v dechu! Podezřelý muž byl ihned zadržen a umístěn do policejní cely v Č. Budějovicích. Následující den 24. září 2019 po „ vystřízlivění“ si na obvodním oddělení v Třeboni převzal sdělení podezření neboť svým jednáním naplnil znaky přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Poté byl ze zadržení propuštěn na svobodu, kde bude i nadále třeboňskými policisty trestně stíhán. V případě soudem uznané viny hrozí řidiči kamionu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

V tomto případě se kamion s návěsem o váze 15 tun stává „ zbraní“ v rukou řidiče a střet s jakýmkoliv jiným vozidlem by měl pro osádku tohoto vozidla fatální následky! Řidiči stále platí nulová tolerance alkoholu za volantem!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

25. září 2019

Odkazy do noveho okna Kamion v " zákazu" v obci Dolní Lhota Detailní náhled Kamion v " zákazu" v obci Dolní Lhota Detailní náhled

