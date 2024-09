Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kamerový systém velmi pomáhá

VYŠKOV: Díky kamerám objasní vyškovští policisté i kriminalisté desítky případů ročně.

Nejen městská policie, ale i Policie ČR využívá v hojné míře vyškovský kamerový systém. Ať už je to dopravní nehoda, přestupek či majetková nebo násilná trestná činnost. Pokud se případ stane v dosahu městského kamerového systému, vždy spolupracujeme s Městskou policií Vyškov a pídíme se po možném kamerovém záznamu. MP Vyškov nám vždy poskytla aktivní a odbornou spolupráci. Zejména pro naše kriminalisty je sledování kamer téměř denním chlebem…například díky městskému kamerovému systému objasnili vyškovští policisté případ ukradeného jízdního kola v hodnotě asi patnáct tisíc korun u budovy Gymnázia Vyškov. Nebo další případ z letošního léta, kdy žena nechala na schodech před jedním z obchodů na vyškovském náměstí peněženku. Té si všiml kolemjdoucí muž. Nález však neodevzdal, ale ponechal si ho. Majitelka se tak díky kamerovému systému shledala s doklady i platební kartou. Od začátku letošního roku to byly asi čtyři desítky případů, kdy kamerový záznam napomohl k jejich vyřešení. Většina se týkala majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání do prodejen, garáží apod.), ale i trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví nebo nebezpečné vyhrožování. Pomocí kamerových záznamů dohledáváme osoby, vozidla. Jsou také využity jako důkaz v trestních spisech. Nejedná se vždy o trestnou činnost. Pomáhají i v případě pohřešování osob nebo objasňování sebevražd.

Dokonce i pro případy, které se staly mimo území města Vyškov, nám mohou být a jsou městské kamery nápomocny! Vyškov je totiž dopravním uzlem pro okolní obce. Například v letošním roce se tak podařilo objasnit případy, které se staly například v Ježkovicích, Ruprechtově, Opatovicích Rousínově i Bučovicích. Přibližně před dvěma lety byla na základě kamerových záznamů ztotožněna osoba pachatele loupežného přepadení trafiky v Bučovicích.

Závěrem lze říci, že se díky investici města Vyškova podstatně zvýšila kvalita snímaného záznamu i rozšířila síť kamerového systému. Napomáhá tak ještě ve větší míře k předcházení a objasňování protiprávního jednání a významnou měrou se podílí na bezpečnosti města.

por. Mgr. Alice Musilová, 10. 9. 2024

