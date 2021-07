Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kamera a úraz podezřelého

CHRUDIMSKO - Kamery ve sklepních prostorách nám pomohly se ztotožněním 2 mužů, kteří se pomocí pákových kleští pokoušeli nalézt ve sklepě něco, co by mohli využít, nebo zpeněžit. Do jedné skříně se jim vniknout podařilo, zámek druhé opodál zůstal nepokořen a jeden z podezřelých inkasoval ránu do obličeje, o kterou se postaraly kleště, které sklouzly po zámku.

K vloupání došlo 22. května, kamery se tentokrát osvědčily jako skvělý prvek, díky němuž i místní znalosti obyvatel a policistů byli oba do pár hodin na policejním oddělení. Škoda, kterou svým jednáním měli způsobit je minimální – jedná se o pouhou stokorunu. Saponát, papírové utěrky a plastový kbelík, to vše v původním stavu vrátili.

Kamera, o které evidentně neměli tušení, zadokumentovala jejich nezdařený pokus a okamžik, při kterém pákové kleště jednoho podezřelého téměř omráčily. Zatímco ten starší radil, ukazoval a statečně přidržoval zámek, mladší vynaložil veškerou svou sílu k jeho přeskřípnutí, což ale nevyšlo. Co dopadlo dobře, to je ukázkové jednání společenství vlastníků bytů s policisty. Ihned po zjištění vloupání nás jeho zástupci kontaktovali a předali záznam, díky čemuž byla dvojice odhalena.

Oba muži čelí podezření z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Ačkoliv jednali spolu, jeden z nich byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti odsouzen, proto je ohrožen vyšší trestní sazbou a to v délce 3 let.

I z tohoto případu je patrné, že prevence se vyplácí. Kamera sice dvojici neodradila, ale díky záběrům se nyní budou zodpovídat nejen nám, ale i soudci, který o jejich vině a trestu bude rozhodovat.





por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

2.7.2021

