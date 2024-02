Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kamarádův pes napadl muže na zahradě

TRUTNOVSKO - Majiteli hrozí roční vězení.

Kriminalisté koncem loňského roku ukončili vyšetřování případu, ke kterému došlo v květnu na zahradě ve Vítězné na Královédvorsku, když obviněný přišel na pozemek poškozeného se psem, který zezadu na majitele pozemku zaútočil.

Policisté zahájili proti 53letému majitel psa trestní stíhání z podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Obviněnému klademe za vinu, že nedbal skutečnosti, že pes je nebezpečný, i přesto, že již nejméně 3x na lidi zaútočil.

Z výslechu poškozeného vyšlo najevo, že kamarád se psem přišel květnové dopoledne k němu na kávu, přičemž psa pustil z vodítka. Oba společně začali poté opravovat brzdy u trabantu, když v tom kříženec ridgebecka s rottweilerem zezadu poškozeného napadl, a to tak, že se mu zakousl do pravého ucha. Muž hned z pozemku utekl do domu, přičemž se ho pes pokusil ještě pokousat na zádech. Pes na povely majitele nereagoval. Poškozený krvácel z ucha a dále zjistil, že o kus ucha přišel, okamžitě vyhledal lékařskou pomoc.



V případě prokázání viny mu hrozí rok vězení nebo zákaz činnosti.

por. Pižlová Šárka, DiS.

12.2.2024, 10:30

