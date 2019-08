Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kamarádovi vlezl do bytu

MOST - Všiml si otevřeného okna, odcizil elektroniku; Pět řidičů pod vlivem návykových látek; Kradl čokolády.

Odcizil čokolády, utekl bez lupu

Litvínovští policisté díky místní a osobní znalosti vypátrali muže, který kradl v jednom litvínovském supermarketu a z místa následně utekl. Muž ve věku 30 let z Litvínova v prodejně naskládal do košíku 80 kusů čokolád jedné značky a poté vyšel bez placení turniketem pro vcházení do obchodu. Jeho počínání však neuniklo pozornosti ostrahy, která ho chtěla zastavit. Když muž zjistil, že byl odhalen, odhodil košík se zbožím a dal se na útěk. Lup v hodnotě 2 390 korun byl zajištěn a vrácen zpět do prodejny. Vyšetřovatel Litvínovana obvinil z přečinu krádeže. Za krádež mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Jak se totiž ukázalo, byl již za majetkový delikt odsouzen a trest vykonal letos.

Čokolády měl obviněný krást i v červnu v mosteckém supermarketu. Z něj si chtěl odnést čokolády za 3 600 korun. Na místě ho zadržela ostraha prodejny a odcizené čokolády musel nenechavec vrátit.

Kamarádovi vlezl do bytu a kradl tam

Muž ve věku 28 let z Mostu měl dle zjištění mosteckých policistů krást v bytě svého kamaráda. Ve druhé polovině července ve večerních hodinách kráčel sídlištěm Zahradní v Mostě a povšiml si otevřeného okna u bytu v prvním patře. Vylezl na zábradlí a poté se vyhoupl na stříšku nad vchodem do domu a následně otevřeným oknem vnikl do bytu. Z pokoje měl odcizit notebook, mobilní telefony, šperky a další výrobky spotřební elektroniky, vše v hodnotě 20 tisíc korun. Notebook dal údajně do zastavárny, ostatní věci prý prodal náhodným osobám. Kriminalisté odcizené věci již nezajistili. Vyšetřovatel Mostečana obvinil z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Už v minulosti kradl a byl za to odsouzen. Muž je stíhán na svobodě a za krádež mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Pět řidičů byl pod vlivem návykových látek

Tři řidiči měli o víkendu v dechu alkohol a dva motoristé vykázali pozitivní přítomnost drogy v testu na návykové látky. U obce Želenice hlídka kontrolovala na silnici I/13 řidiče z Teplicka při řízení osobního vozidla a provedla u něj dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala na hodnotu 1,17 promile alkoholu v dechu. Jiný řidič narazil na policejní kontrolu v Hamru a nadýchal 2,84 promile. Navíc motorista z Litvínova řídil vozidlo, aniž by o tom majitel vozu věděl. Třetí muž za volantem byl zastaven ve Velebudicích a v dechu měl cizinec 2,15 promile alkoholu. Motoristé skončili v cele a od policie si odnesli záznamy o sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Stejně skončili žena a muž, oba z Teplicka, kteří měli jako řidiči pozitivní testy na amfetamin.

Most 12. srpna 2019

nprap. Ludmila Světláková

