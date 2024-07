Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kamarád dopadl zloděje

CHOMUTOVSKO - Známý okradeného rozjel pátrání na vlastní pěst.

Podezření ze spáchání trestného činu krádeže sdělili v tomto týdnu chomutovští policisté dvěma mužům ve věku 48 a 30 let, kteří měli v neděli brzy ráno vykrást garáž poblíž ulice Bezručova. Uvnitř měl majitel uloženou hudební aparaturu (např. mixážní pult, aktivní reproduktory, stativy, mikrofony, kytaru). Původně neznámí pachatelé násilím vnikli dovnitř a aparaturu v hodnotě cca 120 tisíc korun odcizili. Jeden z nich následně „úlovek“ prodal do zastavárny za pár tisícovek.

Když majitel aparatury krádež zjistil, kontaktoval svého kamaráda a ten „rozjel“ vlastní pátrací akci. Využil přitom svých známostí a také sociálních sítí, kde se dotazoval po informacích vedoucích k vypátrání pachatele. Akce se zdařila, známý okradeného muže nejen že zjistil, že vloupání mají mít na svědomí dva muži z Mostecka, ale podařilo se mu také sehnat většinu odcizených věcí, které pro svého kamaráda za cca 5 tisíc vykoupil ze zastavárny a jsou tak již zpět u svého majitele. Navíc se tomuto „detektivovi“ povedlo pod falešnou záminkou vylákat oba podezřelé muže do Chomutova, o čemž vyrozuměl policisty a ti je pak zadrželi a sdělili jim podezření ze spáchání krádeže.

V případě soudem prokázané viny hrozí dotyčným s ohledem na výši způsobené škody v krajním případě až pětileté odnětí svobody.

Chomutov 12. července 2024

