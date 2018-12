Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kam zmizely balíky slámy?

RYCHNOVSKO - Prodali je ti, kterým nepatřily.

Rychnovští kriminalisté objasnili několik přečinů, které měla na svědomí dvojice policii dobře známá.



Dvaatřicetiletý muž a třiatřicetiletá žena spolu v jedné obci poblíž Českého Meziříčí odcizili ze soukromého pozemku a stodoly postupně během dvou podzimních měsíců (září až listopad tohoto roku) dohromady 17 kusů uskladněných balíků. Seno o hmotnosti 350 kg v jednom kuse prodali díky inzerátům na internetu dalším osobám, přestože krmivo nevlastnili. Majitelce tak způsobili škodu téměř 24.000 korun. Oba jsou nyní obvinění z přečinu krádeže, za který jim hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.

Mladík sám se navíc ve stejné obci vloupal do sousedního domu. Tam vypáčil mříž, rozbil sklo u okna a vlezl do budovy. Na chodbě za vchodovými dveřmi připojil prodlužovací kabel do zásuvky a neoprávněně odebíral elektřinu, a to nejméně polovinu měsíce října. Majiteli způsobil škodu 3.000 korun. Za přečiny krádeže a porušování domovní svobody mu hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.



por. Mgr. Alena Kacálková

19.12.2018

