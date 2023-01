Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kam se hrabe straka

MOSTECKO - Nepoučitelná žena je vazbě.

Mostecký vyšetřovatel obvinil 32letou ženu ze spáchání trestného činu krádež. Ta si vytipovala jednu z drogerií, kam šla nakoupit za pět prstů. Zřejmě chtěla zkrášlit svoje tělo. Do tašky naházela šampóny, deodoranty a krémy, to vše za 2 tisíce korun. Z prodejny se ji sice podařilo odejít, ale policisté šetřením ženu ztotožnili. V mosteckém supermarketu si vyčíhla náhradní břity do holicích strojků. Šest kusů za 4 tisíce korun a uschovaných v batohu měla pronést přes pokladní zónu bez zaplacení. O dva dny později navštívila obchod s oděvem. Možná chtěla udělat radost svému muži. Tentokrát svůj batoh naplnila pánským sakem a kalhotami. Se zbožím vešla do převlékací kabiny, ven ale vyšla s prázdnýma rukama. Tuto krádež Litvínovanka nedokonala. Před prodejnou byla totiž zadržena ostrahou a předána policejní hlídce. Celkový účet za nezaplacené zboží se vyšplhal na 9 tisíc korun. Obviněná je evidentně nepoučitelná. Loňské září ji mostecký soud za krádeže potrestal. Usnesení o zahájení trestního stíhání si od vyšetřovatele převzala ve vazební věznici, kde je umístěna za jiné majetkové delikty, které páchala v sousedních okresech.

Uplynulou sobotu si asi potřeboval vyprat 20letý Mostečan. Toho zadržel pracovník bezpečnostní služby v prodejně poté, co v zavazadle nekalý zákazník vynesl tři balení pracích kapslí za devět stovek. I ten už měl se zákonem co dočinění. V říjnu minulého roku ho soud za krádeže potrestal, a proto policisté muže zadrželi a převezli do cely. Na služebně si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Jak ženě, tak muži hrozí v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

23. ledna 2023

