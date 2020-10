Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kalendář ZONA 2021

OLOMOUCKÝ KRAJ - Máte zájem? Objednejte si!

Rok se sešel s rokem a skupina ZONA, která je systemizačně vedena jako Zákrokové a asistenční družstvo Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje opět, i přes současnou nelehkou situaci, přichází s nabídkou kalendáře na rok 2021. Již popáté skupina ZONA společně s fotografem Vítem Kociánem připravila fotografie s policejní tématikou. A stejně jako předešlé roky, i tento rok bude výtěžek z prodeje tohoto charitativního kalendáře věnován nadaci ŠANCE, která působí při Hemato-onkologickém oddělení 21B Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Předešlý rok jste vy, kteří jste si zakoupili kalendář skupiny ZONA, přispěli částkou 112.000,- Kč. A my věříme, že letošní prodej kalendáře skupiny ZONA opět napomůže usnadnit těžké chvíle a přispět k podpoře a překonání nesnadných dnů malých pacientů dětské kliniky.

Pokud se vám toto téma líbí a chcete přispět na dobrou věc, nabízíme ke koupi kalendář ZONA 2021. Cena kalendáře je již 5 let nezměněná a činí 250,- Kč. Nástěnný měsíční kalendáře formátu A3 můžete objednávat na e-mailové adrese kalendar.zona@gmail.com, a to do 20. 11. 2020. Kalendář bude distribuován od 11. 12. 2020.



Skupina ZONA a fotograf Vít Kocián

19. 10.2020

