Kadeřnictví byla v kurzu

BRNO: Dvě provozovny navštívili nezvaní hosté.

Uplynulého víkendu využili po svém i zloději. Hned dvě Brněnská kadeřnictví navštívili nezvaní hosté. V provozovně v centru Brna se jim podařilo rozbít okno, dostat se do interiéru a odcizit profesionální stříhací strojek a hudební přehrávač. Majiteli tak vznikla škoda převyšující třináct tisíc korun. To provozovatel kadeřnictví v Žabovřeskách měl štěstí více. I do jeho podniku se zlodějům podařilo dostat, uvnitř vše prohledali, ale nic si neodnesli. Vloupáním způsobili škodu ve výši tří tisíc korun. Policisté nyní zjišťují i to, jestli oba případy nemají nějakou souvislost.

por. David Chaloupka, 15. února 2022

