Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kabelky se nechtěla vzdát

BRNO: Přetahování o ukradené zboží ukončila policejní hlídka.

Svého rychle nabytého lupu se včera odpoledne nechtěla vzdát třicetiletá žena v samém centru Brna na náměstí svobody. Tam ji totiž doběhla prodavačka, které jen před chvíli v prodejně odcizila dvanáct kusů různých parfémů v hodnotě pěti tisíc korun. Ty si naskládala do kabelky a prošla přes pokladní zónu bez zaplacení. U kašny pak právě o tuto kabelku s parfémy započala divoká tahanice. Zlodějka si totiž zavazadlo s nakradeným zbožím zarputile bránila a nebýt policejní hlídky, která na místo během chvíle dorazila, mohlo by se ji podařit vytrhnout a zmizet. Takto však jako podezřelá z krádeže putovala rovnou do policejní cely a ukradené parfémy se zpět na prodejnu.

por. David Chaloupka, 15. března 2024

