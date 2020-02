Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

K výplatě si přidal 70 milionů

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti ze zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Jako ředitel společnosti s ručením omezeným si sám přidám a najednou je to 70 000 000 korun! Takhle si to pravděpodobně naplánoval jednatel a zároveň ředitel jedné společnosti z Prachatic (59 let Prachatice). Od února roku 2001 porušil své povinnosti jednatele, jednat s nezbytnou loajalitou k firmě, spravovat svěřený majetek společnosti s péčí řádného hospodáře a jednat v zájmu společnosti. Sám bez souhlasu valné hromady rozhodoval o navýšení svého platu a to výrazně nad rámce odpovídající jeho pracovní pozici a do léta roku 2018 tak společnosti způsobil škodu bezmála 70 000 000 korun.

Krajští vyšetřovatelé z odboru hospodářské kriminality jeho jednání hodnotí jako trestný čin zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku, pro tyto skutky byl také v těchto dnech obviněn.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

25. února 2020

