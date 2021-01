Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

K vloupání použil dlažební kostku

MOSTECKO - Z prodejny poté odcizil parní čističe a notebook; Zloději ukradli kabely, jízdní kola, lešení a nářadí.

Pod rouškou tmy se vydal krást 36letý muž z Mostu. V pozdě nočních hodinách se Mostečan rozhodl, že si pořídí finanční prostředky krádeží. Při procházení Mostem sebral na zemi část dlažební kostky, kterou měl vhodit do vstupních dveří jedné prodejny, rozbil skleněnou výplň a otvorem měl vniknout dovnitř provozovny. Uvnitř následně hledal, co by vzal s sebou. V kanceláři měl odcizit notebook a hodily se mu i parní čističe. Lup již policisté nezajistili. Věci v hodnotě 14 tisíc korun údajně podnikavec zpeněžil, když je prodal na ulici náhodným zájemcům. Poškozené firmě způsobil celkovou škodu ve výši 22 000 korun. V oboru není žádným nováčkem, za krádeže byl již odsouzen nepodmíněnými tresty a poslední vykonal v loňském roce. Vyšetřovatel mostecké policie muže obvinil ze zločinu krádeže vloupáním. Obviněný Mostečan je stíhán na svobodě. S ohledem na skutečnost, že krást měl v době vyhlášeného nouzového stavu, může očekávat v případě odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody.

Zloději kradou i v době nouzového stavu, berou cokoliv

I když za krádež spáchanou v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí pachatelům vysoký trest odnětí svobody, přesto policie zaznamenává v tomto období majetkovou trestnou činnost. Jak vidno pachatele neodradí ani osmiletý trest, kterým může soud zloděje potrestat.

Neznámý pachatel v Litvínově vnikl na pozemek rodinného domu a ze zahrady odcizil dvě jízdní horská kola v hodnotě 16 tisíc korun. Jiný zloděj v obci na Mostecku odnesl lešení, které se nacházelo na stavbě rodinného domu. Poškozený odhadl vzniklou škodu na částku 35 000 korun. Další nenechavec se v Mostě na sídlišti Výsluní vloupal do zde zaparkované škodovky a z ní odmontoval palubní kameru. V lokalitě starý Most někdo vnikl za použití násilí do kolektoru a ukradl 400 metrů kabelů v hodnotě několika desítek tisíc korun. V obci na Mostecku si kdosi z cizí garáže přivlastnil různé nářadí.

nprap. Ludmila Světláková

Most 19. ledna 2021

