K penězům se dostával pomocí lží

Strakonice – Půjčky si bral i přes to, že je nemohl splácet.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Strakonicích zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže ze Strakonicka, kterého viní ze spáchání úvěrového podvodu. Obviněný v období od konce května do konce října roku 2020 uzavřel několik úvěrových smluv. To by samo o sobě nebylo trestné, kdyby však při jejich uzavírání vědomě neuváděl nepravdivé údaje. Pomocí lží si tak neoprávněně přišel na nejméně 111 000 korun. Nicméně i u tohoto případu se potvrdilo přísloví, že lež má krátké nohy, neboť muž si již z rukou kriminalistů převzal záznam o zahájení trestního stíhání jeho osoby. Za úvěrový podvod mu v případě prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

20. června 2023

