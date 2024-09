Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

K odhalení přispěly kamerové záznamy i sluchátka

V polovině srpna kriminalisté třetího pražského obvodu zadrželi dvojici mužů, kteří na území hlavního města páchali majetkovou trestnou činnost. Jednoho z mužů prozradila odcizená sluchátka, která umožňují sdílet svoji polohu majiteli.

Policisté na místním oddělení Kyje šetřili v průběhu června oznámení o krádeži chytrých hodinek v hodnotě téměř dvacet tisíc korun a to přímo ze specializované prodejny. O několik dní později přijali policisté na jiném oddělení oznámení o krádeži tentokrát mobilního telefonu v hodnotě téměř sedm tisíc korun a to opět ze specializované prodejny v centru Prahy. V obou případech měli policisté k dispozici z kamerových záznamů podobu muže, který se těchto skutků dopustil. Díky jejich místní a osobní znalosti byl podezřelý následně ztotožněn. Šetřením uvedených skutků kriminalisté objasnili i několik dalších krádeží, kterých se muž dopustil. Navíc byl již v minulosti za takový čin podmíněně potrestán a v dalším případě mu byl uložen trest veřejně prospěšných prací, který však ani nevykonal. Ještě před zahájením trestního stíhání stihl začátkem srpna se svým známým okrást spícího muže v centru města. Většinu odcizených věcí si ponechal právě jeho kamarád. Jednalo se o ledvinku s doklady osoby, platebními kartami, mobilním telefonem a bezdrátovými sluchátky. Navíc z ruky poškozenému sundal hodinky v hodnotě téměř sto tisíc korun. Celkem tak muži této osobě odcizili věci v hodnotě přes sto šedesát tisíc korun. Jeden z mužů bezprostředně po činu zaplatil platební kartou poškozeného jízdenky na MHD v hodnotě téměř tisíc pět set korun, které následně prodával kolemjdoucím. Zbytek věcí si druhý muž ponechal u sebe, což se mu také vymstilo. Poškozený totiž disponoval aplikací, která vyhledala přesnou polohu jeho odcizených sluchátek a díky tomu policisté muže našli v obchodním centru v Praze 9. Zloděje poznali hned a to právě proto, že měl na sobě odcizenou ledvinku a to i s ostatními věcmi. Kriminalisté následně oba muže zadrželi a obvinili. Zloději způsobili svým jednáním celkovou škodu ve výši téměř sto devadesát tisíc korun.

Mužům hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na pět let.

kpt. Kristýna Zelinková- 14. září 2024

