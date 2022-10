Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

K nehodě naštěstí nedošlo

HODONÍNSKO: Reflexní prvky mohou zachránit život. /VIDEO/

Nedaleko od tragédie bylo ve středu ráno na silnici první třídy nedaleko Kyjova. Ve tmě a za husté mlhy se totiž na výpadovce ve směru na Brno pohybovala zmatená seniorka. Ke všemu navíc vůbec nepřispělo ani to, že putující důchodkyně byla zcela oděna do tmavého oblečení a bez reflexních prvků. Jen šťastnou náhodou takto neviditelnou chodkyni nikdo za špatného počasí nepřehlédl a nesrazil. Překvapená byla samozřejmě i projíždějící hlídka, která to ale se silně dezorientovanou důchodkyní neměla rozhodně nejlehčí. Až později vyšlo najevo, že žena byla téhož dne ošetřena ve zdejší nemocnici, ale na domluvený odvoz sanitním vozem již bohužel nepočkala. Bláhově se totiž rozhodla, že se na více než dvacet kilometrů dlouho cestu domů se vydá raději po svých. Korunu ale všemu nasadila, když několik desítek minut šla úplně špatným směrem. Popletenou důchodkyni si tak od strážců zákona nakonec raději převzali přivolaní zdravotníci.

Vidět a být viděn patří mezi základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu. Za snížené viditelnosti jsou ohroženi hlavně chodci a cyklisté. Nejen policisté tak připomínají důležitost používání reflexních prvků, ty za snížené viditelnosti chrání jejich nositele. Díky reflexním prvkům může řidič vozidla zpozorovat chodce nebo cyklistu až na vzdálenost 200 metrů a má tak dostatek času zareagovat a zabránit možnému střetu. Doplňky z reflexních matriálů umístěné na pohyblivé části těla na stranu blíže ke středu silnice mohou zachránit život.

por. Petr Vala, 26. října 2022.

