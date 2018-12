Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

K dopadení sexuálního násilníka pomohl Schengenský informační systém

ČESKOLIPSKO - Českolipští kriminalisté objasnili pokus znásilnění.

Dne 27. listopadu kolem 7. hodiny ranní před vchodem do panelového domu na sídlišti Špičák v České Lípě sexuálně napadl 27letý cizinec o 35let starší ženu. Muž ji nejprve povalil na zem, osahával ji na intimních místech a snažil se jí vysvléknout z oblečení. Ta se mu ubránila aktivním odporem, který ho nejspíš zaskočil.

Když ho kousla do ruky, upustil od svého jednání a utekl. Potom vytočila tísňovou linku 158. Českolipští kriminalisté po něm začali okamžitě intenzivně pátrat a na základě rozsáhlého vyšetřování v celém regionu zjistili v poměrně krátké době jeho totožnost. Násilník se ale v místě svého přechodného bydliště nezdržoval, a proto po něm bez odkladu vyhlásili pátrání, které zároveň připojili do Schengenského informačního systému, neboť předpokládali, že se bude snažit opustit Českou republiku.

Díky tomu hledaného cizince zadrželi slovenští policisté hned poté, co se neúspěšně pokusil přes slovenský hraniční přechod uprchnout do své domovské země. Jedná se o občana jednoho východoevropského státu, kterým není Slovenská republika. Kriminalisté z České Lípy zadrženého muže 20. prosince obvinili z pokusu o znásilnění a následně podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Důvodem byla obava, že by se trestnímu stíhání na svobodě vyhýbal, což dokázal i svým pokusem o útěk před spravedlností. S jejich podnětem se ztotožnil nejen státní zástupce, ale i soudce Okresního soudu v České Lípě, který ho poslal dne 21. prosince do vazební věznice. Za pokus o spáchání zločinu znásilnění mu hrozí desetiletý trest odnětí svobody.

28. 12. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

