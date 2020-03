Jsme v tom společně aneb internetem bezpečně

Stejně jako učitelé učí na dálku, anebo se o to v některých případech alespoň snaží, tak i my zkusíme na dálku přispět k bezpečnému trávení volného času a vzdělávání.

Jsme v tom společně!Běžně policejní preventisté konají stovky přednášek měsíčně. Nyní se ale stejně jako všichni v republice scházet nemůžeme a z pochopitelných důvodů ani nechceme.

Jste teď více doma a to je dobře. Samozřejmě víme, že si dlouhou chvíli krátíte na mobilu a internetu. To si ale uvědomují i ti, kteří mohou chtít neopatrným uživatelům internetu a sociálních sítí ublížit.

Určitě víte, jak se v online prostředí chovat bezpečně, tedy, že není vhodné komunikovat s cizími lidmi, s kýmkoliv sdílet intimní fotky nebo se s někým cizím scházet. To by teď ostatně bylo špatně i z důvodu šíření koronavirové nákazy. Snažit se za každou cenu a bez zábran získat folowery není také úplně moudré. To vše si, doufáme, uvědomují děti i jejich rodiče.

Známí i neznámí youtubeři teď řeší celosvětové téma šíření nebezpečného viru a v jejich příspěvcích i sonzích zaznívají často užitečné rady. Známe ale i videa s jinými tématy, která stojí za zhlédnutí. Třeba právě ta k bezpečí v online prostředí. Tak si je pojďme zopakovat, připravili jsme pro vás jejich přehled.

Policejní prezidum ČR

19. 3. 2020

