Josef Bryks (18. 3. 1916 – 11. 8. 1957)

Pocházel z rodiny hanáckého rolníka. Po absolvování obchodní akademie studoval Vojenskou akademii a stal se pilotem.

Po okupaci Československa nejprve pomáhal organizovat útěky pilotů přes Polsko, v lednu 1940 se pak sám pokusil o útěk.

Přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko a Sýrii se dostal do Francie a následně do Velké Británie, kde se stal stíhacím letcem RAF, Nejprve sloužil v 310. československé stíhací peruti, po pár dnech byl ale pro nadbytek pilotů přemístěn mezi civilní a logistické složky britského letectva. V dubnu 1941 byl přidělen k 242 stíhací peruti. Dne 17. června 1941 se účastnil útoku na elektrárnu ve Francii, při kterém byl sestřelen.

Josef Bryks byl následující čtyři roky v zajetí nebo na útěku. Účastnil se tzv. Velkého útěku z tábora v Saganu na území dnešního Polska v noci z 24. na 25. března 1944. Josef Bryks a jeho přítel, pilot Otakar Černý, měli utíkat jako jedni z posledních. To jim paradoxně zachránilo život, neboť se nedostali ven z lágru a následně se nestali obětí gestapa.

Po válce se Josef Bryks oženil s Trudie, kterou poznal v Anglii a s kterou si dopisoval v době svého zajetí. Odstěhovali se do Olomouce. Josef Bryks byl po únorovém puči v roce 1948, stejně jako řada dalších pilotů, zatčen. Trudie s malou dcerou utekla zpátky do Anglie. Nejdřív byl odsouzen na 10 let za pokus o útěk přes železnou oponu, a pak následně ještě na dalších 20 let za údajný pokus o útěk z věznice na Borech. Výkon trestu si odpykával i ve slovenském Leopoldově.

Josef Bryks zemřel 12. srpna 1957 na infarkt na Jáchymovsku, kde byl nasazen na práci v uranových dolech.

Mgr. František Bártík

Dne 7. 6. 2023

