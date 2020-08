Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jméno policisty a informace k dopravnímu značení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace - znění:

1. "Žádám Vás o sdělení dalších nacionálů pana ....., protože mám na tomto právní zájem pro případný občanský soudní spor."

2. "Dále Vás žádám o sdělení, zda je v nějaké právní normě uvedeno, že výše popsaná info-tabulka (viz foto) na pletivu oplocení se stává dopravní značkou v nouzovém stavu, neboť se domnívám, že tomu tak není a přesto jsem za toto jak jsem psal opakovaně postihován."

K bodu č. 1 Vám poskytujeme požadované „nacionále“ pana ....územního odboru Frýdek – Místek krajského ředitelství. Tyto údaje lze taktéž nalézt na webových stránkách Policie České republiky........ Rozsah poskytnutých nacionálů poskytujeme na základě textu vašeho dokumentu, kde uvádíte „…pan Beroušek, další nacionále ani hodnost neznám. …“, přičemž Vám poskytujeme určité identifikátory, společně se zvláštním prvkem, tedy společenskou identitou, podle kterých lze přímo identifikovat fyzickou osobu.

K bodu č. 2 uvádíme, že povinné subjekty poskytují pouze ty informace, které se vztahují k jejich působnosti, a které zároveň mají nebo by měly mít k dispozici (jsou zároveň zaznamenané). Parkoviště v areálu integrovaného výjezdového centra Třinec na ul. Frýdecká 848 v Třinci (dále jen „IVC“), jakož i celý tento areál, je v majetku Moravskoslezského kraje a jeho provozovatelem je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veškeré povinnosti a oprávnění spojené s vjezdem do areálu IVC a parkováním, by měly vyplývat z dokumentace bezpečnostní ochrany areálu, resp. z provozního řádu areálu IVC zpracovaného Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, případně z dalších právních předpisů spojených s užíváním tohoto areálu. Krajské ředitelství jakožto povinný subjekt však není autorem provozního řádu tohoto areálu. Organizační články krajského ředitelství jsou v areálu IVC pouze dislokovány. Pro úplnost uvádíme, že ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, mimo jiné uvádí, že „Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník.“. Pokud trváte na poskytnutí předmětné informace, lze pouze odkázat na jiný povinný subjekt, a to na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, případně na Moravskoslezský kraj.

