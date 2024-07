Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Jménem zákona to přijímám a foukám …

PARDUBICKO – Cyklista s téměř 3 promile vyvázl z dopravní nehody jen se šrámy.

Všichni „svatí“ stáli v minulých dnech při cyklistovi, který se vydal do rušného ranního provozu značně „posilněný“. Ranní projížďka skončila dopravní nehodou, která se naštěstí obešla bez vážnějšího zranění. Dopravní nehodu na Pražské ulici zachytily kamery služebního vozu, které stálo nedaleko v koloně vozidel. Cyklista jedoucí ze směru od Starých Čívic do centra Pardubic předjížděl zprava pomalu jedoucí nákladní vozidlo s přívěsem, nedbal zvýšené opatrnosti a najel do bezprostřední blízkosti zadní pravé části nosiče kontejnerů a pravděpodobně levým madlem řídítek jízdního kola zachytil o blatník přívěsu a upadl na vozovku. Kolegové z pohotovostního a eskortního oddělení, kteří střet cyklisty s nákladním vozidlem viděli v „přímém přenosu“, vyzvali cyklistu k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Jednapadesátiletý cyklista nadýchal 2,9 promile alkoholu. Než se na displeji přístroje objevil výsledek, cyklista si uvědomil, že ve stavu v jakém aktuálně je, by na kole vůbec neměl jet a položil si řečnickou otázku: „Jsem schopnej vůbec jet na kole?“ Odpověď kolegů zněla jasně: „Ne, nejste.“ Cyklista s naměřenými hodnotami souhlasil, ale neuvedl ani druh ani množství alkoholu, které před jízdou vypil. Policisté cyklistu převezli do pardubické nemocnice na vyšetření a poté ho umístili na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

U výslechu byl cyklista k vypitému alkoholu mnohem sdílnější. Uvedl, že vypil několik piv, které prokládal rumem. Jaké množství alkoholu ale vypil a kdy s pitím skončil, si nevybavoval. Ráno kolem půl sedmé nasedl na jízdní kolo a ovlivněn alkoholem se necítil.

Po ukončení šetření dopravní policisté cyklistu oznámili do správního řízení k projednání věci. Cyklistovi hrozí sankce až do výše 50.000 korun.

16. července 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje



