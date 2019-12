Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jízdu zakončil spánkem za volantem

OLOMOUCKO - Nadýchal přes 2,8‰ .

V neděli 15. 12. 2019, krátce po třetí hodině v noci, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě v malé obci na Šternbersku. Jak z prvotního šetření vyplývá, 34letý řidič osobního vozidla BMW měl při nájezdu do vjezdu u jednoho z rodinných domů najet mimo tento vjezd a narazit do dřevěného plotu. Po nárazu řidič ve vozidle usnul, přičemž neustále přidával plyn. Jeho počínání probudilo svědka, který vše oznámil na linku 158. Přivolaní policisté muže skutečně nalezli za volantem. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku, a naměřili mu kolem 2,8‰ alkoholu v dechu, opakovanou dechovou zkouškou kolem 2,7‰ alkoholu v dechu. Provedli u něj také orientační test na omamné a psychotropní látky, který byl negativní a nalezli u něj sáček s bílou hmotou, který zajistili. O co se jednalo, je předmětem dalšího šetření. Muž policistům navíc nepředložil řidičský průkaz. Na místo byla také přivolána zdravotnická záchranná služba, která si muže převzala do péče. Celková hmotná škoda je odhadována na předběžně 55 000 korun. Přesné příčiny nehody a její okolnosti jsou v šetření. Muž je tak nyní důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Irena Urbánková

16. prosince 2019

