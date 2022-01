Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jízdu se zákazem řízení a pod vlivem drog odhalili mělničtí policisté

MĚLNICKO - Muž má platné 2 zákazy řízení.

Policisté z Mělníka zastavili v pátek 7. ledna 2022 ke kontrole šestačtyřicetiletého muže krátce před 20. hodinou večerní.

Muž přijížděl v osobním vozidle Škoda Octavia z ulice Bezručova do ulice Českolipská, kde byl zastaven a kontrolován policisty Obvodního oddělení Mělník.



Provedenou lustrací policisté zjistili, že šestačtyřicetiletý muž má vysloveny hned 2 zákazy řízení všech motorových vozidel a to až do října roku 2022. Policisté muže vyzvali k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a zkoušce na jiné návykové látky. Zatímco orientační dechová zkouška ukázala negativní výsledek, test na drogy vyšel pozitivní na amfetamin/ metamfetamin. Odběr krve v nemocnici, ale muž odmítl.

Vzhledem k tomu, že mařil výkon úředního rozhodnutí a vykázání, může nyní skončit až na 2 roky ve vězení.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

12. ledna 2022

tiskový mluvčí

