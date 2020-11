Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Jízda v protisměru na dálnici má dohru

ZLÍNSKO: Za obecné ohrožení hrozí řidiči osm let vězení.

Komisařka kriminální policie ve Zlíně obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince žijícího na Kroměřížsku ze zločinu obecné ohrožení a trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž jel v sobotu odpoledne vozidlem Toyota vysokou rychlostí po dálnici v úseku Hulín – Otrokovice v protisměru, čímž ohrozil minimálně osm řidičů ostatních vozidel, kteří se mu museli vyhýbat a které vydal v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví. Při jízdě mu navíc v těle kolovalo více než dvě promile alkoholu. V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody na tři až osm let.

Oznámení o vozidle, které jede v protisměru po dálnici, jsme přijali na lince tísňového volání policie od několika projíždějících řidičů. Do akce se zapojily všechny dostupné policejní hlídky, které po řidiči pátraly na dálnici i na sjezdech z dálnice. Netrvalo dlouho a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení řidiče zastavili po jeho sjezdu z dálnice ve Zlíně. Opakovaně nadýchal více než dvě promile alkoholu. Policisté ho po zjištění legálnosti jeho pobytu na území České republiky převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. Zadrželi mu řidičský průkaz a pro účely trestního řízení zajistili jeho vozidlo.

Za pomoci veřejnosti zjistili veškeré okolnosti jeho riskantní jízdy a z jednoho z protijedoucích vozidel zajistili také kamerový záznam. Řidič Toyoty, který na našem území žije a pracuje již deset let, si po pár dnech vyslechl obvinění hned ze dvou trestných činů.

Vysvětlil, že v noci před osudnou jízdou popíjel tvrdý alkohol i pivo. Po probuzení se cítil dobře a rozhodl se, že pojede na návštěvu do středních Čech. Po dálnici jel podle svých slov poprvé a nezvládl najet do správného jízdního pruhu. Když zjistil, že jede v protisměru, na nejbližším místě uprostřed dálnice přejel do správného jízdního pruhu a pokračoval zpět do Zlína. Tam chtěl opět najet na dálnici a pokračovat do původně naplánovaného místa. V jízdě mu naštěstí zabránili policisté.

Děkujeme všem řidičům projíždějících vozidel za jejich všímavost a spolupráci.

25. listopadu 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

