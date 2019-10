Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jízda v protisměru

HRADECKO - Po 100 metrech došlo ke střetu.

V sobotu 27.10. v 18.30 došlo na silnici I/35 pár metrů před světelnou křižovatkou U Petrofu směrem do centra Hradce Králové k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Řidička auta značky Škoda Fabia se do protisměrné části vozovky dostala po vyjetí z vedlejší silnice od OD Lidl, kdy nerespektovala dopravní značku "Přikázaný směr objíždění vlevo" a najela do protisměrné pravé části dvouproudové komunikace. Po ujetí cca 100 m se srazila s protijedoucím vozidlem značky Škoda Octavia. Při střetu se lehce zranila dvoučlenná osádka octávie. Nikdo jiný zraněn nebyl. Třicetiletou řidičku i 38letého řidiče policisté podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Škodu na fabii odhadli na 120 tisíc a na octávii 300 tisíc korun.

Míra zavinění je předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

29.10.2019, 14.45

