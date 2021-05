Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jízda skončila v potoce

KOJETÍNSKO - Auto zcela pohltila voda.

Za hrozivě vypadající nehodu, která se naštěstí obešla bez vážnějších následků, mohl dle výpovědi 22letého řidiče zajíc přebíhající přes cestu. Havárie se stala včera krátce před osmou hodinou večerní, kdy řidič se spolujezdcem jeli ve vozidle Ford Focus od Chropyně na Kojetín. Při jízdě mu vběhl do trasy zajíc, jak je uvedeno výše a mladík na to zareagoval strhnutím řízení vpravo do silničního příkopu, kde lehce narazil do sloupu elektrického vedení. Vozidlo dál pokračovalo v jízdě přes pole se vzrostlou vegetací až k toku zvanému Mlýnský náhon, kde auto havarovalo a celé se potopilo. Řidiči i stejně starému spolujezdci se podařilo z potápějícího se auta vyplavat na břeh. Spolujezdec pak zastavil řidičku projíždějícího vozidla, která přivolala pomoc. Řidič při havárii utrpěl lehké zranění a byl převezen do přerovské nemocnice. Jeho parťákovi se zranění naštěstí vyhnulo. Dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by řídil pod vlivem alkoholu. Na místě zasahovali profesionální hasiči, kteří provedli vyproštění vozidla z náhonu. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 21 000 Kč. Z naší strany byla nehoda ukončena uložením pokuty v příkazním řízení ve výši 2 000 Kč.

por. Mgr. Miluše Zajícová

21. května 20 21

