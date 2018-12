Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jízda s více jak 2 promile

HRADECKO - Muž si jel jen pro cigarety.

Včera před třetí hodinou ranní policisté z obvodního oddělení 2 Hradec Králové zastavili v ulici Na Zahrádkách osobní vozidlo značky Mercedes Benz. Jeho řidiče vyzvali k předložení všech potřebných dokladů k řízení auta. Poté ho chtěli podrobit dechové zkoušce. Muž díky své opilosti však nebyl schopen udržet požadovanou délku nepřerušovaného výdechu. Správně dýchnout se mu podařilo asi až na desátý pokus. Výsledek zkoušky ukázal 2,41 promile. Sedmatřicetiletého muže zadrželi a převezli na služebnu, kde v cele setrval do vystřízlivění. V odpoledních hodinách mu policisté sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a vyslechli ho. Muž z jednoho bývalého státu Sovětského Svazu se do protokolu přiznal k vypití půl litru vodky. Svou jízdu odůvodnil tím, že si potřeboval na benzinku zajet pro cigarety. Z Věkoš jel do Pilnáčkovy ulice a zpět, kde ho při parkování vozidla před domem hlídka zastavila.

Dnešního dne byl převezen k soudu, kde ho soudce může odsoudit k trestu odnětí svobody až na jeden rok.

por. Iva Kormošová

18.12.2018, 13.30

