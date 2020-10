Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jízda pod vlivem alkoholu

Český Krumlov – Křenov – Policisté řidiče zastavili, protože překročil maximální povolenou rychlost.

Českokrumlovští dopravní policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky třiapadesátiletého muže z Českobudějovicka. Dne 30. září 2020 krátce předpolednem při provádění měření rychlosti na silnici II/166 v obci Křenov zastavili policisté osobní vozidlo značky Dacia Logan. Vozidlu byla změřena rychlost jízdy 62 km/hod. Po provedené dechové zkoušce vyšlo najevo, že se muž na jízdu řádně posilnil alkoholem. Přístrojem Dräger mu bylo naměřeno přes 2,1 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a nepožadoval lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Policisté mu na místě zadrželi jeho řidičský průkaz a poučili ho o zákazu řízení motorových vozidel do vyřízení věci. Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů od zahájení by tak měl muž stanout před soudem.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

15. října 2020

vytisknout e-mailem