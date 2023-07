Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jízda na elektrokoloběžce bez ochranné přilby na hlavě je jako ruská ruleta

LIBERECKO - Aktuálně evidujeme jedno středně těžké a jedno smrtelné zranění u koloběžkářů, kteří nepoužili přilbu.

Dne 14. července odpoledne projížděl řidič osobního vozidla tovární značky Citroen Jumper Horskou ulicí v Liberci ve směru od Kateřinské ulice na Rudolfov, když si všiml v protisměru koloběžkáře, kterému se za jízdy náhle otočila řidítka elektrokoloběžky. Muž z ní následně spadl na silnici a doslova udělal několik kotrmelců. Přitom utrpěl těžké poranění na hlavě, které ho bezprostředně ohrožovalo na životě.

Řidič citroenu přivolal Zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu mu společně s další náhodnou svědkyní poskytoval podle pokynů záchranářů první pomoc. Třiačtyřicetiletého muže, který při jízdě nepoužil ochrannou přilbu, zdravotníci transportovali do liberecké nemocnice, kde se mu na anesteziologicko resuscitačním oddělení lékaři snažili zachránit život. Bohužel se jim to nepodařilo a on na následky svého zranění následující den zemřel. K této tragické události můžeme dodat jen jediné, byla úplně zbytečná. havárie koloběžkáře v Hrádku nad Nisou

Další koloběžkář se ocitl v ohrožení 22. července kolem 22. hodiny. V té době se vracel opilý a bez přilby na hlavě na své elektrokoloběžce z jedné párty v Hrádku nad Nisou. V Žitavské ulici ve stejném městě ztratil kontrolu nad řízením a upadl na silnici. Způsobil si tím tržnou ránu v obličeji i na hlavě a ztratil vědomí. První pomoc mu do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytla 44letá zdravotní sestra paní Michaela, která náhodou projížděla kolem. Asistovali jí u toho hrádečtí policisté a paní Michaela si spolupráci s nimi velmi pochvaluje. Lékař zdravotnické záchranné služby pacienta převezl k dalšímu vyšetření do nemocnice a zhodnotil jeho zranění hlavy jako středně těžké.

Obracíme se proto na uživatele elektrokoloběžek s následující výzvou. Mějte se víc rádi a chraňte si své zdraví a svůj život nošením ochranné přilby. O tom, že alkohol snižuje koncentraci i schopnost správně odhadovat či předvídat, snad ani nikomu připomínat nemusíme.

25. 7. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

