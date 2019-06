Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jízda na červenou?

HRADECKO - Na okruhu se střetla tři vozidla.

Na operačním středisku jsme za včerejší den přijali celkem 22 oznámení o nehodách, které se staly na teritoriu územního odboru Hradec Králové. K 9 z nich museli vyjíždět dopravní policisté. Ostatní nehody si řidiči vyřešili pomocí euroformuláře. Jednou z nich, kam nehodovka vyjížděla, byla nehoda na křižovatce ulic Okružní, Buzulucká a Pilnáčkova, která se stala krátce před 8. hodinou ranní. K nehodě s největší pravděpodobností došlo tak, že řidič s vozidlem značky Škoda Octavia jedoucí od Tesly směrem k Obi nerespektoval červený signál na semaforu, vjel do křižovatky, kde se střetl s vozidlem Suzuki Vitara, které jelo po ulici Buzulucká směrem do centra. Vlivem střetu byla škodovka odhozena na vozidlo značky Peugeot 406, které jelo za suzuki. Řidič škodovky a řidič suzuki byli převezeni rychlou záchrannou službou do nemocnice na vyšetření. Nikdo další neutrpěl žádné zranění. Všichni tři řidiči se podrobili dechové zkoušce. U 41letého řidiče škodovky policisté naměřili 0,22 promile, u dalších dvou byla zkouška negativní.

Policisté u škodovky a suzuki zadrželi z důvodu závad osvědčení o registraci vozidla. Na škodovce byla odhadnuta škoda na 300 tisíc, na suzuki také 300 tisíc a na peugeotu 20 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých dopravních policistů.

por. Iva Kormošová

7.6.2019, 13.30

