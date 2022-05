Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jízda křižovatkou dělá problémy

BRNO: Nehoda omezila provoz v páteční špičce. /VIDEO/

Hustý provoz ve městech zhoršují mnohdy řidiči, kteří v rozporu s předpisy vjedou do křižovatky, aniž by jim situace za ní dovolila pokračovat v jízdě. Při změně světelné signalizace tak dochází k zbytečnému zablokování křižovatky. Častá situace je zatěžkávací zkouškou nervové soustavy řidičů. Ti pak často kupí chyby. Ne vždy to končí jen kolizními situacemi. Své by o tom mohl vyprávět řidič osobního auta, který najel v křižovatce ulic Dornych Zvonařka za semafor. Když se situace před ním uvolnila, projel křižovatku (už na červenou). Na přechodu pro chodce pak srazil muže, který přecházel na zelenou. Chodec byl převezen do nemocnice. Případné ovlivnění alkoholem vyloučila dechová zkouška.

mjr. Pavel Šváb, 31.05.2022

