Již rok policisté navštěvují děti v Sanatoriích Klimkovice

Je tomu již rok, co moravskoslezští policisté jedenkrát měsíčně navštěvují hendikepované děti v Sanatoriích Klimkovice. V rámci této preventivní činnosti je pro děti vždy připravený bohatý program, jehož cílem je dětem připomenout jak základní zásady bezpečného chování, tak u nich prohloubit důvěru vůči policistům, aby se na ně v případě ohrožení či nebezpečí neváhaly obrátit.

Akce uspořádaná k ročnímu výročí této preventivní činnosti se uskutečnila v pondělí 24. června 2019. Počasí přálo, a tak se malí návštěvníci tentokrát s policisty setkali venku před dětským oddělením a jako vždy zářili radostí. Pro mnohé z nich byla možnost prohlédnout si policejní výzbroj, výstroj a posadit se do služebního vozidla velkým zážitkem. Na místě nechyběl ani kriminalistický technik, kterým dětem přiblížil náplň své práce a u kterého si mohly vyzkoušet snímání otisků prstů. Policisté dětem dovezli také drobné dárečky, které starší děti obdržely za prokázání znalosti v testu, zaměřeném na bezpečný pohyb v silničním provozu. Menší děti pak dostaly například vystřihovánky a pexesa za vymalování obrázku s policejní tématikou. Největší úsměv na tváři však malým návštěvníkům vykouzlil policejní psovod s třináctiletou fenkou belgického ovčáka Qarrou, která si okamžitě získala všechny kolem sebe, a to nejen děti, ale také jejich rodiče. Qarra byla ve službě svému pánovi nepostradatelným pomocníkem při vyhledávání drog více jak dvanáct let. I když už je v zasloužilém důchodu, stále se svým pánem tvoří nerozlučnou dvojici a pomáhá mu v rámci canisterapie rozdávat radost tam, kde je to potřeba.

Společně strávené chvilky si během včerejšího odpoledne všichni skvěle užili a policisté se těší, až za malými návštěvníky Sanatorií Klimkovic opět zavítají.

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence

