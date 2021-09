Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jiskry od výfuku a jízda v protisměru

ČESKOLIPSKO – Řidič dodávky nadýchal 3,4 promile.

V úterý 14. září, krátce před osmnáctou hodinou, projížděl ve směru od Kravař na Žandov mladý řidič. Cesta ubíhala celkem poklidně do doby, než před sebou na horizontu spatřil jedoucí dodávku. Její řidič tu náhle vyjel do protisměru, aby se trhnutím volantu opět vrátil do svého jízdního pruhu. A takhle několikrát za sebou. Pocit z nebezpečné jízdy šněrující dodávky navíc umocňovaly jiskry odlétající od utrženého výfuku. Mladý řidič znejistěl, neboť několik manévrů řidiče dodávky bylo na hraně dopravní nehody. Rozhodl se tedy jednat. Troubením přiměl řidiče od zpomalení až k úplnému zastavení. Zároveň došel k přesvědčení, že ten, kdo sedí za jejím volantem, je zcela jistě zdravotně indisponován. Rozhodl se proto zajet před dodávku, z vozu vystoupil, a namířil si to k jejímu řidiči. Ten překvapen nastalou situací stáhl okénko a hodlal si vyslechnout důvody svého zastavení. Jakmile mladý řidič zřel postavu třímající volant, okamžitě pochopil. Upozornil tedy 37letého řidiče dodávky nejen na špatný technický stav jeho vozu, ale také na několik krizových situací, kterých byl svědkem. Konfrontace se nekonala. Řidič dodávky se několika nepříliš koordinovanými pohyby pokusil do zorného pole dostat tazatele, a to tak úpěnlivě, až mu z koutku úst vypadla zapálená cigareta. O dialog se ale ani nepokusil a pokorně se vydal na milost svému osudu.

Jakmile dorazili na místo přivolaní policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Žandově, došlo i na dechovou zkoušku. Přístroj opakovaně vyhodnotil přítomnost alkoholu v mužově dechu jako pozitivní. Všechna provedená měření hravě překonala hodnoty 3 promile. Nejvyšší dosažená meta dokonce atakovala hodnotu 3,4 promile.

Policisté 37letému řidiči ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Nutno podotknout, že velmi pravděpodobně jen díky uvážlivé reakci mladého řidiče nedošlo ke zranění ostatních účastníků silničního provozu a ke hmotným škodám.

16. září 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem