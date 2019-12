Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jihomoravští kriminalisté mají za sebou náročný týden

BRNO: Vyřešili dva závažné násilné trestné činy.

Pobodal muže po banálním konfliktu

Jihomoravští kriminalisté objasnili případ napadení osmapadesátiletého muže, ke kterému došlo v pátek večer v ulici Petra Křivky. Vcelku banální konflikt začal žduchnutím, následovala slovní rozepře. Po ní mladistvý útočník poškozeného pobodal. Ten byl převezen do nemocnice, kde byl operován. Kriminalisté po vyslechnutí svědků a dalších osob získali informace k podezřelému. Zadržen byl v sobotu odpoledne. Ještě týž den zahájili trestní stíhání pro provinění vraždy ve stádiu pokusu. Mladistvý si na verdikt soudu počká ve vazbě, hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

Seniorka zemřela násilnou smrtí

Od čtvrtka řeší jihomoravští kriminalisté další případ násilného úmrtí. Na linku 158 oznamovatel sdělil, že se nemohl dovolat své matce. Tu pak přijel ve večerních hodinách zkontrolovat. Do domu se dostal za pomoci souseda přes dvůr. Uvnitř pak našel ženu bez známek života. Nařízená soudní pitva už jen potvrdila prvotní podezření, že žena zemřela zaviněním jiné osoby. Výslechem svědků a vyhodnocením kamerového záznamu se podařilo identifikovat pravděpodobného pachatele. Nezdržoval se však na konkrétním místě, na čas se dokonce ubytoval v hotelu. O víkendu byl zadržen a proběhly další procesní úkony. Kriminalistům přiznal, že se k činu nějakou dobu odhodlával. Do bytu vstoupil minulou středu večer. Osmdesátiletá žena ho pohostila sušenkami a čajem. Když se k němu otočila zády, uškrtil ji. Poté prohledal byt a odcizil z něj šperky a finanční hotovost. Čin spáchal po předchozím uvážení a s úmyslem získat pro sebe majetkový prospěch. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na 20 let, případně i trest výjimečný.

mjr. Pavel Šváb, 17.12. 2019

