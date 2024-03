Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č.j.KRPC-132546-33/TČ-2024-020818

Č.j.KRPC-132546-33/TČ-2023-020818 Tábor 14. března 2024

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Tábor, Divadelní 212, 390 01 Tábor

r o z h o d l

dne 14. března 2024, po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Táboře sp. zn. 0 ZN-1499/2023 v trestní věci vedené pod shora uvedeným číslem jednacím KRPC-132546/TČ-2023-020818, pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst.1,3 trestního zákoníku, kterého se dopustil dosud neustanovený pachatel tím, že vystupující pod jménem Jiří Gregor dne 25. 09. 2023 v 08:32 hod. z tel. č. 721 431 387 kontaktoval poškozenou Vandu CHRÁŠŤANSKOU na její tel. č. 728 641 732, kdy se představil jako zaměstnanec ČNB, oddělení bankovní bezpečnosti - kybernetická bezpečnost a sdělil jí, že její bankovní účet č. 211386396/0300 vedený u banky ČSOB byl napaden, a že je potřeba vytvořit záchranné účty, na které bude poškozená přeposílat finanční prostředky, tím dojde k odvirování jejího účtu a prostředky jí budou navráceny, kdy jí následně přepojil na jiného muže vystupujícího pod jménem Daniel Rous, který poté, co po poškozené chtěl, aby si nainstalovala program pro vzdálený přístup TeamViewer, což se jí nepodařilo, poškozenou po telefonu instruoval k zasílání plateb v částkách 5 200 korun, 48 000 korun, 45 300 korun, 45 700 korun a 13 000 korun ve prospěch bankovního účtu č. 325944851/0300, 5 300 korun, 45 700 korun, 45 200 korun, 33 800 korun, 19 000 korun a 300 korun ve prospěch účtu č. 307839310/0300, 5 400 korun ve prospěch účtu č. 329019532/0300 a 5 300 korun, 45 700 korun a 22 000 korun ve prospěch účtu č. 329112956/0300, přičemž hovory byly přerušovány a vždy bylo voláno z nového telefonního čísla, kdy byla užita 721 431 387, 721 434 482, 721 433 645, 721 435 406 a 721 432 304, kdy poškozená ve víře, že takto nepřijde o své peníze, tyto transakce dobrovolně provedla, čímž jí byla způsobena škoda v celkové výši 384 900 korun.

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věcí, a to:

1. peněžní prostředky až do výše 157 200 korun na bankovním účtu č.: 325944851/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

2. peněžní prostředky až do výše 149 300 korun na bankovním účtu č.: 307839310/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

3. peněžní prostředky až do výše 5 400 korun na bankovním účtu č.: 329019532/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

4. peněžní prostředky až do výše 73 000 korun na bankovním účtu č.: 329112956/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

neboť

zajištění věcí již není třeba.

Odůvodnění

Dne 25.9.2023 byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, kdy neznámý pachatel vystupující pod jménem Jiří Gregor dne 25. 09. 2023 v 08:32 hod. z tel. č. 721 431 387 kontaktoval poškozenou Vandu CHRÁŠŤANSKOU na její tel. č. 728 641 732, kdy se představil jako zaměstnanec ČNB, oddělení bankovní bezpečnosti - kybernetická bezpečnost a sdělil jí, že její bankovní účet č. 211386396/0300 vedený u banky ČSOB byl napaden, a že je potřeba vytvořit záchranné účty, na které bude poškozená přeposílat finanční prostředky, tím dojde k odvirování jejího účtu a prostředky jí budou navráceny, kdy jí následně přepojil na jiného muže vystupujícího pod jménem Daniel Rous, který poté, co po poškozené chtěl, aby si nainstalovala program pro vzdálený přístup TeamViewer, což se jí nepodařilo, poškozenou po telefonu instruoval k zasílání plateb v částkách 5 200 korun, 48 000 korun, 45 300 korun, 45 700 korun a 13 000 korun ve prospěch bankovního účtu č. 325944851/0300, 5 300 korun, 45 700 korun, 45 200 korun, 33 800 korun, 19 000 korun a 300 korun ve prospěch účtu č. 307839310/0300, 5 400 korun ve prospěch účtu č. 329019532/0300 a 5 300 korun, 45 700 korun a 22 000 korun ve prospěch účtu č. 329112956/0300, přičemž hovory byly přerušovány a vždy bylo voláno z nového tel. č., kdy byla užita tel. č. 721 431 387, 721 434 482, 721 433 645, 721 435 406 a 721 432 304, kdy poškozená ve víře, že takto nepřijde o své peníze, tyto transakce dobrovolně provedla, čímž jí byla způsobena škoda v celkové výši 384 900 korun.

Policejní orgán obvodního oddělení Tábor dne 25.9.2023 vydal Usnesení o Zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu, tedy finančních prostředků a to :

1. peněžní prostředky až do výše 157 200 korun na bankovním účtu č.: 325944851/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

2. peněžní prostředky až do výše 149 300 korun na bankovním účtu č.: 307839310/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

3. peněžní prostředky až do výše 5 400 korun na bankovním účtu č.: 329019532/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

4. peněžní prostředky až do výše 73 000 korun na bankovním účtu č.: 329112956/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. se sídle Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČO: 00001350.

Z odpovědi od Československé obchodní banky bylo zjištěno, že je na účtu č. 325944851/0300 zůstatek 35,02 korun, na účtu č. 307839310/0300 zůstatek 2,97 korun, na účtu č. 329019532/0300 zůstatek 81,20 korun a na účtu č. 329112956/0300 je zůstatek 26 korun. Finanční prostředky, které byly odeslány poškozenou Vandou Chrášťanskou, zaslány na výše uvedené bankovní účty, byly obratem v několika transakcích neznámým pachatelem u bankomatů vybrány.

Prostřednictvím OSZ vyžádáno ve smyslu § 8 odst. 2 věty první trestního řádu od Československé obchodní banky sdělení informací k výše uvedeným účtům, čímž bylo mimo jiné zjištěno, že majitelem bankovního účtu č. 329019532/0300 je György ZAVHORODNIJ, nar. 22.02.1960, trv. bytem Šlechtitelů 630/8, 779 00 Olomouc-Holice, Česko, bankovního účtu č. 307839310/0300 je majitelem Vasyl ANDREEV, nar. 04.01.1995, ženatý, st. přísl. UKR, doklad: 900874535, trv. bytem Jednostranná 1078/27, 198 00 Praha-Hloubětín, Česko, bankovního účtu č. 329112956/0300 je majitelem Nazarii VASKUL, nar. 05.06.1993, svobodný, st. přísl. UKR, trv. bytem Malešická č. p. 74, 130 00 Praha 3-Žižkov a bankovního účtu č. 325944851/0300 je majitelem Vladyslav ZIUZIN, nar. 05.03.2005, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 900915919, trv. bytem Ke kapslovně 2855/3, 130 00 Praha-Žižkov, Česko. Výše uvedeným rozesláno Usnesení o Zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kdy ale veškeré rozeslané písemnosti byly vráceny zpět jako nedoručené. Současné bydliště majitelů účtů nezjištěno. Z tohoto důvodu Usnesení o Zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu vyvěšeno od 21.2.2024 do 6.3.2024 na úřední desce PČR, kdy toto nabylo právní moci dne 7.3.2024.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, s předchozím souhlasem Okresního státního zastupitelství v Táboře, že se ruší zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č.: 325944851/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s., až do výše 157 200 korun, na bankovním účtu č.: 307839310/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s., až do výše 149 300 korun, na bankovním účtu č.: 329019532/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s., až do výše 5 400korun a na bankovním účtu č.: 329112956/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s. až do výše 73 000 korun, neboť zajištění již není potřeba a uvolnění zajištěných částek ku prospěchu poškozeného, není na místě.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policejní orgán:

nprap. Jan Mach, DiS. npor. Mgr. Vít Feichtinger

vrchní inspektor vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 14.03.2024

Sejmuto dne: 28.03.2024

