Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č.j.KRPC-10781-13/TČ-2023-020080

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality

Plavská 2

České Budějovice

Č.j.KRPC-10781-13/TČ-2023-020080 České Budějovice 22. března 2023

Počet listů: 1

Policejní orgán Policie České republiky, Odbor hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Lannova 26 – pracoviště Plavská 2, 370 74 České Budějovice, rozhodl dne 26. 1. 2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 26. 1. 2023, pod zn. 0 KZN-506/2023-8,

ve věci podezření ze spáchání trestných činů podvod § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 trestního zákoníku; neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 trestního zákoníku a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1 trestního zákoníku, tak, že usnesením podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajistila věc - pohledávka ve výši zůstatku peněžních prostředků na bankovním účtu, a to:

č. 123-6949620297/0100 vedeného u Komerční banky a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a peněžních prostředků v budoucnu došlých na účet včetně příslušenství až do celkové výše 358.353,00 Kč a

č. 8405720002/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, pro majitele Mykola Hrychka, nar. 1998, kontaktní adresa uvedená bance: Novovysočanská 224/17, 190 00 Praha – Vysočany, a peněžních prostředků v budoucnu došlých na účet vč. příslušenství až do celkové výše 100.000,00 Kč (dále jen „písemnost - zásilka“).

Tato písemnost byla prostřednictvím České pošty doručována na kontaktní adresu uvedenou bance adresátovi Mykola Hrychka, nar. 1998 ve smyslu ust. § 63 odst. 3 trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb.). Dle prohlášení doručujícího orgánu byl adresát vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení. Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 2. 3. 2023. Bylo požádáno o vložení zásilky do schránky a její uložení jen 10 dní, tj. do 13. 3. 2023. Zásilku dle doručujícího orgánu nebylo možné vložit do schránky ani na jiné vhodné místo z důvodu, že adresát nemá domovní schránku. Doručující orgán písemnost vrátil ve smyslu poslední věty ust. § 64 odst. 4 trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb.), dle kterého, cituji: „Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce.“

Toto sdělení je dle ust. § 64 odst. 4 trestního řádu a s odkazem na ust. § 50l odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyvěšeno na úřední desce příslušného policejního orgánu, a to po dobu 30 dnů, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 22.03.2023

Sejmuto dne: 22.04.2023

