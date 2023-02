Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č.j.KRPC-164626-2/TČ-2022-020881

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Tábor, Oddělení hospodářské kriminality, ul. Soběslavská 2763, 391 05 Tábor

r o z h o d l

dne 03.12.2022 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávnění opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 1, 3 trestního zákoníku a přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

peněžní prostředky do celkové výše 99.999,- Kč (tj. devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých) včetně peněžních prostředků dodatečně došlých na bankovní účet č.: 315842544/0300 u Československé obchodní banky, a.s., ul. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:00001350 do výše 99.999,- Kč,

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Odůvodnění

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Oddělení hospodářské kriminality, ul. Soběslavská 2763, 390 05 Tábor zahájilo dne 02.12.2022 úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávnění opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 1, 3 trestního zákoníku a přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že dne 02.12.2022 v čase od 18:00 hod. do 19:06 hod. komunikoval s poškozeným Jakubem VAŇKEM, nar. 22.06.2001 v Tábor, trv. bytem U Jatek 688/13, 392 01 Soběslav-Soběslav III, přes aplikaci WhatsApp z tel. čísla +420 605 805 162, přičemž předstíral zájem o koupi zboží inzerovaného poškozeným na internetovém bazaru Sbazar.cz, kdy poškozenému zaslal elektronický odkaz v podobě https://dpd-cz.open-shlp.org/receive/1407285082658 tvářící se jako přepravní společnost DPD, za účelem zaslání platby na účet poškozeného k financování přepravy předmětného zboží, přičemž po otevření odkazu a zadání údajů (klientské číslo, datum narození a PIN k potvrzování plateb ) poškozenému odešla bez jeho vědomí z jeho účtu číslo 2969662103/0800 částka 99.999,- Kč na účet číslo 315842544/0300 vedený u ČSOB, čímž se neznámý pachatel obohatil tím, že jiného uvedl v omyl a způsobil tak poškozenému škodu v celkové výši 99.999,- Kč.

Vzhledem k tomu, že k popsané trestné činnosti je používán bankovní účet č. 315842544/0300, vedený u Československé obchodní banky, a není vyloučeno, že se na účtu mohou nacházet finanční prostředky, které jsou výnosem z trestné činnosti nebo její náhradní hodnota, rozhodl jsem, bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu, o zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu č.: 315842544/0300 ve smyslu ust. dle § 79a odst. 1 ve spojení s § 79g odst. 1 tr. řádu a to do výše 99.999,- Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

za policejní orgán

por. Ing. Štěpán Kostrůnek komisař

Vyvěšeno dne: 13.02.2023

Sejmuto dne: 26.02.2023

