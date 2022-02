Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská mordparta objevila další tělo v sudu

Jihočeský kraj - Oběť vraždy v sudu, rozplétáme zločin z roku 2012.

Jihočeští kriminalisté začali v minulém roce ověřovat a rozplétat podivnou informaci, kterou přinesl jeden „týpek“ z drogové scény z Jindřichova Hradce. Tento nevěrohodný kontakt mluvil o těle v sudu a jeho zakopání. Kriminalisté se pustili do skutečně mravenčí práce a jejich úsilí je přivedlo v říjnu loňského roku k jedné nemovitosti v jindřichohradeckém okrese. Pod relativně novou betonovou podlahou sklepa nalezli modrý plastový sud s tělem zabaleným do látky. Ohledání místa činu, těla i následná soudní pitva a vyhodnocení všech stop dalo kriminalistům již trochu jasnější obraz. V sudu je 26 letý muž se smrtelným bodným zraněním hrudníku. Kriminalisté zjistili i totožnost této oběti, pocházel ze Slovenska a narodil se v roce 1986. Zjistit s kým se stýkal, jak se objevil v Jihočeském kraji, kdo a kde ho naposledy viděl, to vše si vyžádalo další týdny práce. Nakonec do vražedné skládačky zapadly dvě osoby, muž a žena. Včera je kriminalisté zadrželi a obvinili z vraždy a účastenství na vraždě (ženu).

Co se tedy stalo? V srpnu roku 2012 obviněná žena (nar. 1993 z Jindřichova Hradce) uspala doma svého přítele a pak dala znamení svému komplicovi, čtyřiatřicetiletému muži ze Slovenska. Ten vstoupil do bytu, v obýváku stanul nad uspaným sokem a nožem ho na místě usmrtil. Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu. Na obviněného muže podali kriminalisté soudu podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Od soudu by mohli oba odejít s trestem odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

4. února 2022

Související dokumenty Sud sklep.MP4

Velikost souboru:7,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem