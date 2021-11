Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jičínští policisté se zaměřili na alkohol

JIČÍNSKO – Během dopravní akce zkontrolovali přes 200 řidičů.

Během uplynulého víkendu proběhla na teritoriu Jičínska dopravně bezpečností akce zaměřená na kontrolu požití alkoholu a jiných návykových látek před jízdou. Do akce se zapojilo bezmála 30 policistů, kteří zkontrolovali více jak 200 řidičů. Policisté uložili 8 pokut v celkové výši 3 tisíce korun.

Dopravně bezpečnostní akce odhalila jednoho řidiče pod vlivem alkoholu, kterého hlídka kontrolovala v neděli 21. listopadu krátce po půlnoci v Kopidlně. Policisté u dvaatřicetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní – muž nadýchal 0,85 promile. Řidič na místě s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve nežádal. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

V Kopidlně byl během této akce kontrolován také další hříšník, a to v sobotu 20. listopadu krátce před půlnocí. Když hlídka vyzvala šestadvacetiletého řidiče k předložení dokladů potřebných pro řízení, muž řidičský průkaz nepředložil. Následnou lustrací policisté zjistili, že tento řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to do jara 2023. Muži již bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 2 roky za mřížemi.

Podobné preventivní a dopravně bezpečnostní akce budou pokračovat, a to z důvodu přetrvávající nekázně řidičů na silnicích.



por. Ing. Eliška Majerová

22. 11. 2021, 14:55

vytisknout e-mailem