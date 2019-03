Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jezdili po kraji a kradli

JABLONEC NAD NISOU – Komisař zahájil trestní stíhání tři lidí, kteří jezdili po kraji a vloupávali se do rekreačních chalup, obchodů, benzínových čerpacích stanic a také do jedné lékařské ordinace.

Minulý týden v úterý 19. března komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání tří osob – mužů ve věku 30 a 26 let a šestadvacetileté ženy jako obviněných ze spáchání několika trestných činů.

Třicetiletý muž je stíhán jako obviněný ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádež, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, a to v některých případech formou spolupachatelství a také ve stádiu pokusu.



Šestadvacetiletého muže komisař stíhá jako obviněného ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také přečinu krádež, kterého se z části dopustil ve formách spolupachatelství, účastenství a částečně i ve stádiu pokusu.

Mladou ženu komisař stíhá jako obviněnou ze spáchání přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, a to všech ve formě spolupachatelství. Přečinu krádež se ovšem také dopustila jako účastník.



Místo dopravní nehody a zadržení tří osobVšechny tři obviněné osoby společně ještě s osmnáctiletým mladíkem policisté zadrželi v pondělí 18. března ráno v půl sedmé v Lučanech nad Nisou. Tehdy ráno krátce před šestou hodinou policistům na linku 158 volala žena z Lučan nad Nisou, že na její zahradě u domu je mladý muž, který nechce odejít a tvrdí, že ho chce někdo zabít. Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídku. Policisté na místě zjistili, že se jedná o 26letého muže, který jim uvedl, že je pod vlivem návykové látky. To, že by ho někdo pronásledoval, se na místě nepotvrdilo, nicméně byl policisty vyzván k podání vysvětlení na služebně, s čímž muž souhlasil. Během cesty na obvodní oddělení v prostoru křižovatky v Lučanech nad Nisou muž spatřil tmavé vozidlo, jehož posádka ho měla pronásledovat. Policisté zase v tomto autě poznali vůz, který odpovídal popisu vozidla, které se mělo v minulosti pohybovat v místech, kde došlo k vloupání do rekreačních objektů. Ovšem jakmile řidič uvedeného tmavého vozidla zahlédl policejní vůz, začal ujíždět a z hlavní silnice odbočil na parkoviště za budovu obecního úřadu, kde narazil do zaparkovaného vozidla.

Tříčlennou posádku, kterou tvořila obviněná 26letá žena, obviněný 30letý muž a osmnáctiletý mladík policisté zadrželi a umístili do policejní cely. Tam také skončil jako zadržený i 26letý muž, kvůli kterému policisté do Lučan nad Nisou před šestou hodinou vyjížděli a později zjistili, že na něj již minulý týden státní zástupce vydal předběžný souhlas se zadržením. Navíc policisté zajistili i vozidlo, ve kterém cestovali. Jednalo se o vůz Opel Vectra Caravan. Jabloneckým kriminalistům v tom okamžiku nastala velice náročná práce týkající se dokazování páchání trestné činnosti zadržených osob. Jako první celu po provedených úkonech opustil osmnáctiletý mladík, který se na páchání trestné činnosti ostatními zadrženými nijak nepodílel. Což se již nedalo konstatovat u zbylých zadržených dvou mužů a jedné ženy. Kriminalisté zjistili, že se tito zadržení dopouštěli trestné činnosti na území celého Libereckého kraje – Jablonecku, Semilsku, Liberecku i Českolipsku.

Hlavní obviněný 30letý muž z Jablonce nad Nisou má na svědomí šest vloupání do objektu benzínových čerpacích stanic v Jablonci nad Nisou, Doksech a Semilech, přičemž v jednom případě se jednalo pouze o pokus dostat se dovnitř. V Semilech se vloupal do prodejny a v Doksech stihl ještě vniknout do rekreační chaty, kde byl ovšem během vloupání vyrušen majiteli, kteří shodou okolnosti na místo přijeli. Ostatní skutky pak již spáchal na Jablonecku. Jednalo se například o vloupání do dvou restaurací, tří prodejen, jedné rekreační chaty, bytu, penzionu, stánku s občerstvením, lékařské ordinace a dvou stavebních buněk. Tento obviněný se také pokusil vloupat do garáže, což se mu nakonec nepodařilo. Ovšem úspěšný byl v okamžiku, kdy u jedné z jabloneckých provozoven pekařství využil nepozornosti zaměstnanců při nakládce zboží a vozidla odcizil bagety a klíče od chladící místnosti pekařství, kam se následující den vrátil, aby si ukradenými klíči odemkl a odcizil deset přepravek s chlebíčky a dorty.

Posledního skutku se dopustil v den, kdy byl s ostatními obviněnými a osmnáctiletým mladíkem zadržen, tedy v pondělí 18. března. Tehdy ráno krátce před půl pátou hodinou se neúspěšně pokusil vloupat do objektu půjčovny lyží v Janově nad Nisou, kde rozbil skleněnou výplň bočních vstupních dveří. Tím se ovšem spustil alarm a obviněný z místa činu, kam ho dovezl vozidlem Opel Vectra Caravan spoluobviněný 26letý muž, utekl.

Kriminalisté během velmi náročného prověřování tomuto třicetiletému obviněnému prokázali celkem 23 skutků, kterých se dopustil sám nebo ve spolupachatelství s obviněným 26letým mužem a stejně starou obviněnou ženou. Navíc mu kriminalisté prokázali, že uvedené motorové vozidlo také řídil sám i přesto, že má v současné době vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Tento obviněný se uvedených 23 skutků dopustil v době od 13. prosince loňského roku do letošního 18. března a svým jednáním způsobil poškozeným škodu v celkové výši 694.380,- Kč. Z objektů, do kterých se mu podařilo vniknout, kradl různé věci, které se v nich právě nacházely. Jednalo se například o pokladny, pokladničky, tabákové výrobky, alkohol, potraviny, mobilní telefony, peníze, hodinky, strojky na holení, šperky, různé nářadí – vše v hodnotě 407.443,- Kč. Tyto odcizené věci si nechal pro svoji potřebu nebo je následně prodával. Obviněný při násilných vstupech do uvedených objektů jejich majitelům způsobil škodu na poškození ve výši 286.937,- Kč. Například do jedné z benzínových čerpacích stanic se snažil nejprve dostat tak, že kovovým předmětem zabaleným v igelitové tašce nejprve poškodil dvojitou skleněnou výplň okna do kanceláře a poté tento kovový předmět hodil do interiéru čerpací stanice, čímž poškodil tiskárnu umístěnou na stole naproti oknu. Nakonec ale do tohoto objektu nevnikl. Uvedených skutků se navíc dopustil i přesto, že byl za takové činy v uplynulých třech letech rozsudkem Okresního soudu v Liberci odsouzen.

Obviněný 26letý muž se dopustil celkem sedmi skutků, z nichž ve dvou případech ve formě spolupachatelství a ve třech ve formě účastenství, kdy na místo činu spoluobviněné odvezl. Sám se potom bez použití násilí dostal do šaten jedné z libereckých škol a z volně odložené tašky odcizil peněženku, ve které byla uložena finanční hotovost, dvě platební karty a osobní doklady. Následně prostřednictvím jedné z odcizených karet uskutečnil několik plateb v celkové výši 1.213,- Kč. Dále se tento obviněný dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož prokazatelně řídil motorové vozidlo Opel Vectra Caravan i přesto, že má v současné době rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Obviněná žena se prokazatelně dopustila celkem pěti skutků, a to ve formě účastenství nebo spolupachatelství s oběma obviněnými muži. Například s nimi byla i v pondělí 18. března, kdy se třicetiletý obviněný neúspěšně pokusil vloupat do objektu půjčovny lyží v Janově nad Nisou. V té době na něj čekala ve vozidle společně s druhým obviněným mužem.

Obviněný 26letý muž a stejně stará žena byli komisařem po provedených úkonech v úterý 19. března propuštěni ze zadržení a jejich trestní stíhání bude pokračovat na svobodě. Týž den komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí 30letého obviněného do vazby. Státní zástupce tento návrh soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou podal. Ten návrh státního zástupce akceptoval a obviněného do vazby poslal. Policisté ho následně převezli do Vazební věznice v Liberci.

V případě odsouzení hrozí 30letému obviněnému a 26leté obviněné ženě trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody. Šestadvacetiletý obviněný může být soudem za spáchání uvedených skutků potrestán odnětím svobody na tři roky.







26. 3. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

