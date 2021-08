Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jezdila na ukradeném kole

Jindřichův Hradec - Policisté případ objasnili téměř okamžitě.

Policisté z obvodního oddělení v Suchdole nad Lužnicí ve spolupráci s Městskou policií České Velenice objasnili případ ukradeného jízdního kola, který se stal dne 19. července po půl druhé hodině ranní. Z tohoto skutku je podezřelá žena (47 let) z Jindřichohradecka. Ta si vyhlédla červené jízdní kolo značky Drive, které stálo nezajištěné ve stojanu na kola v u jednoho domu v Českých Velenicích. Žena se kola zmocnila a odjela na něm směrem do centra obce. Netrvalo však dlouho a policisté díky výborné místní a osobní znalosti ve velmi krátké době věděli, kdo je viníkem. Policisté zjistili, že se žena obdobného skutku dopusitla i v minulosti. Tentokrát způsobila škodu ve výši 1 500 korun. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak do dvou týdnů měla opět stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

20. srpna 2021

