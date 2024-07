Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jezdil po D1 v protisměru

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policisté z dálničního oddělení po řidiči pátrají.

Několik oznámení o vozidle v protisměru na dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou přijal operátor na lince 158 v úterý 16. července dopoledne krátce po 11. hodině. Hlídky, které vyrazily okamžitě na místo a provoz na dálnici zastavily, však již vůz nedohledaly. Podivné ale bylo, že nejprve auto v protisměru potkávali řidiči jedoucí na Lipník n/B a o pár minut později zase řidiči jedoucí na Přerov. Díky kameře instalované na kilometru 282,5, tj. na dálničním sjezdu u Přerova, pak policisté záhy zjistili proč.

Z kamerového záznamu je patrné, že neznámý řidič s vozidlem Škoda Octavia combi nezjištěné registrační značky jel na Přerov v pruzích směřujících na Lipník n/B. Kde na dálnici do protisměru najel, policisté zatím nezjistili. Pár minut poté, co vůz projel kolem kamery, se na záznamu objevil znovu. Tentokrát ale najížděl do protisměru z druhé strany a jel tak proti vozidlům jedoucím na Přerov. Patrně se mu podařilo dojet až na odpočívadlo Osek, které se nachází na 289. kilometru, kde se otočil a poté již jel správným směrem. Na sjezdu, kterým na dálnici najel, ji také opustil.

Policisté po řidiči nyní pátrají a s žádostí o pomoc se obracejí také na řidiče, kteří v danou dobu úsekem projížděli a předmětné vozidlo v protisměru zaznamenali. S informacemi k neznámému řidiči a jeho vozidlu je možné kontaktovat buď přímo dálniční oddělení Kocourovec na tel. č. 974 762 751, nebo linku 158. Se ztotožněním řidiče a vozidla by jim pak zejména mohly pomoci kamerové záznamy z palubních kamer.

por. Mgr. Marie Šafářová

19. července 2024

vytisknout e-mailem