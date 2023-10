Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jezděte opatrně

RYCHNOVSKO – Úterní dopravní nehody.

Rybná nad Zdobnicí - 10.10.2023V úterý 10. října krátce po 7. hodině ranní vyjížděli rychnovští dopravní policisté k nehodě automobilů Škoda Fabia a Subaru, ke které došlo na silnici I/11 mezi obcemi Helvíkovice a Rybná nad Zdobnicí Sedmadvacetiletý řidič škodovky zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, dostal smyk, vjel do protisměru, kde se střetl s vozidlem značky Subaru, které řídila třiatřicetiletá žena. Řidička po střetu skončila v příkopu. Alkohol byl u řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 140 tisíc korun. Řidiči byla na místě po projednání uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1.500 Kč.

Pohoří u Dobrušky - 10.10.2023Nepřiměřená rychlost byla zřejmě příčinou také druhé dopravní nehody, ke které došlo před 9. hodinou ranní mezi obcemi Bohuslavice a Pohoří. Sedmadvacetiletá řidička mazdy při projíždění levotočivé zatáčky dostala na mokrém povrchu vozovky smyk, vyjela mimo komunikaci, kde narazil do betonového mostku a následně sjela mimo komunikaci. Řidička byla předána do péče záchranářů a převezena do nemocnice. Alkohol u ní vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 65 tisíc korun. Také této řidičce byla uložena pokuta příkazem na místě.

Upozorňujeme řidiče na zrádné podzimní počasí, související se změnami venkovních teplot během dne. V ranních a večerních hodinách se čím dál častěji tvoří mlha, která řidičům může velmi výrazně cestu znepříjemnit. S nepříznivým a měnícím se počasím je třeba počítat a přizpůsobit tomu rychlost jízdy. Podzimní počasí s sebou přináší také zhoršenou sjízdnost komunikací. Vozovka se vlivem spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou a tím se zvyšuje nebezpečí smyku.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

11.10.2023, 10:05

