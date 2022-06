Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jezděte opatrně

KRAJ - Nevěnování se řízení vede k vážným dopravním nehodám.

nevěnování se řízeníDnes se policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na nevěnování se řízení, která se konala na dálnici D11.

Dopravní policisté využili při této akci ke zjištění přestupců speciální vozidlo, ze kterého prohřešky řidičů skrytě zadokumentovali na videokamery a fotoaparáty a dále je předávali k řešení policejním hlídkám v terénu. Tito policisté poté řidiče navedli na bezpečné místo a tam s nimi provedli silniční kontrolu a přestupek vyřešili.

Cílili jsme zejména na způsob jízdy, tedy na dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v jízdních pruzích, dále na nevěnování se řízení vozidla, také na držení telefonního přístroje nebo hovorového zařízení v ruce, na použití bezpečnostních pásů, ale i na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Při každé kontrole jsme samozřejmě s řidičem motorového vozidla provedli dechovou zkoušku na alkohol a při podezření na jízdu pod vlivem omamných a psychotropních látek, jsme provedli test na drogy.

Řidiči si bohužel velice často neuvědomují, že jejich protiprávní jednání může mít fatální následky nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Z důvodu, že nevěnování se řízení je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, budeme se této problematice i nadále velmi aktivně věnovat.

Za držení mobilního telefonu či jiného hovorového zařízení hrozí řidičům na místě finanční postih až do výše 1000 korun, ve správním řízení od 1500 do 2500 korun a přičteny mu na konto budou dva trestné body. V případě, že řidič nepoužije za jízdy bezpečnostní pás, hrozí mu na místě pokuta až do výše 2000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun a přičteny mu budou tři trestné body.

V loňském roce jsme v rámci celého kraje odhalili 1.345 řidičů, kteří za jízdy nepoužili bezpečnostní pás a uložili jsme jim za to pokuty v příkazním řízení za 498 tisíc korun. V tomto roce (od ledna do konce května) jsme stejné protiprávní jednání zjistili již v 1.335 případech a uložili jsme hříšníkům pokuty za 560 tisíc korun.

633 řidičů jsme již letos (od ledna do konce května) „řešili“ za držení telefonního zařízení v ruce za jízdě a uložili jsme jim pokuty v celkové hodnotě 272 tisíc korun. Minulý rok jsme za tento prohřešek řešili 1.244 řidičů, kteří na pokutách zaplatili 538 tisíc korun.

Statistika vybraných výsledků kontrol řidičů motorových vozidel v Královéhradeckém kraji za dnešní den:



Nepoužití bezpečnostních pásů - 4 případů

Držení hovorového zařízení - 14 případů

Technický stav vozidla - 4 případů

Jízda bez dálniční známky - 3 případů

Stání na dálnici - 3 případy

Při dnešních kontrolách jsme celkem odhalili 33 dopravních přestupků a uložili pokuty v příkazním řízení za téměř 50.000.-.

por. Pižlová Šárka, DiS.

9. 6. 2022, 17:00

Odkazy do noveho okna nevěnování se řízení Detailní náhled nevěnování se řízení Detailní náhled

vytisknout e-mailem