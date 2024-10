Jen obezřetný senior je v bezpečí

Dnes je Mezinárodní den seniorů. Ideální příležitost se v uspěchané době zastavit a věnovat seniorům v rodině či nejbližším okolí svoji pozornost a svůj čas. Určitě uvítají společnost, můžeme ale udělat mnohem více.

Právě nejstarší generace patří dlouhodobě k nejzranitelnější skupině obětí trestné činnosti. O kriminalitě páchané pomocí technologií to platí dvojnásob. Podvodníci často spoléhají na to, že se senioři příliš neorientují v online prostoru, neovládají snadno technologická zařízení a snáze podlehnou nátlaku např. v podobě hrozby ztráty celoživotních úspor. Proč s nimi u odpolední kávy neprobrat také aktuální rizika přicházející do jejich domovů cestou internetu a telefonních hovorů? Ideálním průvodcem je k tomu nová brožurka Obezřetný senior, kterou zde nabízíme volně ke stažení.

Především podvody se stále častěji přemísťují do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí. Podvodníci zde zůstávají v anonymitě a se svou obětí komunikují pouze prostřednictvím e-mailu, sms nebo telefonátů. V komunikaci se vydávají za zástupce různých institucí, organizací a společností nebo třeba za policisty. Využívají různé manipulativní techniky a jejich cílem je přimět svoji oběť pod smyšlenou legendou k odeslání peněz na neznámé účty nebo se snaží získat důvěrné informace o platební kartě, případně heslech do internetového bankovnictví.

Naprostým základem bezpečného používání telefonu i pohybu v online prostoru je proto ověřování přijímaných sdělení a informací. Ale také nastavení silných hesel, která bychom neměli nikomu svěřovat. Seniorům je vhodné sdělit, komu z rodiny mohou zavolat, pokud si neví rady. Předem by si měli být jistí, že svým telefonátem nebudou na obtíž a že jim ochotně poradíte a pomůžete ověřit věrohodnost kontaktu, zprávy apod. Důležitost těchto pravidel potvrzují následující varianty podvodných jednání.

Falešný bankéř

Podvodníci se v telefonu vydávají za pracovníky bank, bankovních institucí nebo policisty. Pod různými legendami se snaží vystrašit oběť, že jsou její peníze v ohrožení a k jejich záchraně musí ihned začít jednat podle instrukcí podvodníků. Pod tímto nátlakem si podvedení berou úvěry a následně všechny peníze odesílají na neznámé zahraniční účty, případně vybírají peníze v bance a posléze je vkládají do vkladomatů na nákup kryptoměn.

Telefonáty informující o ohrožení vašich peněz a nutící vás okamžitě jednat k jejich záchraně jsou vždy podvod.

Banky, bankovní instituce ani policie takto nikdy nejednají!

V případě telefonátu, kdy budete mít podezření, že volající není tím, za koho se vydává, hovor ukončete!

Zavolejte do své banky a vše si následně ověřte.

Podvodné sms a e-maily

Podvodníci rozesílají sms a e-maily, kterými se snaží vzbudit dojem, že je odeslala konkrétní banka, pojišťovna, přepravní společnost apod. Pod záminkou výhry, přeplatku, příchozích peněz či dotací, lákají svou oběť k zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví na zaslaných podvodných stránkách, které často není snadné rozeznat od pravých. Poté, co je takto získají, provádějí bez vědomí majitele účtu v jeho bankovnictví různé finanční transakce a převody peněz.

Důsledně kontrolujte a ověřujte identitu odesílatele zprávy.

Neklikejte na odkazy v příchozích zprávách z neznámých zdrojů.

Při autorizaci platby si důkladně přečtěte, co potvrzujete.

Nezapomeňte, že instituce touto cestou se svými klienty nejednají. Určitě takto nevyžadují zadávání citlivých údajů.

Pokud budete mít v průběhu komunikace podezření, že se může jednat o podvod, komunikaci ukončete! Situaci následně konzultujte s bankou, rodinou, kamarády, případně s Policií ČR.

Investiční podvody

Podvodníci své oběti na internetu lákají reklamami na vysoké a bezpečné zhodnocení peněz investováním do různých fondů, akcií a kryptoměn. Jejich cílem je přimět oběť k instalaci aplikace na vzdálený přístup do svého počítače a mobilního telefonu a následnému přihlášení do internetového bankovnictví. Poté bez vědomí majitele účtu provádí v jeho bankovnictví různé finanční transakce a převody peněz.

Pozor na reklamy! Podvodníci pro zvýšení důvěryhodnosti neoprávněně do svých reklam umísťují fotografie či videa známých osobností, herců, zpěváků či politiků, kteří však s takovou reklamou nemají nic společného.

Pamatujte, že každé investování má svá rizika! Extra výhodné nabídky jsou vždy podezřelé.

Chcete-li investovat (do fondů, akcií, kryptoměn atd.), dobře si to promyslete a obracejte se na důvěryhodné a známé finanční instituce.

Neinstalujte si do svých telefonů či počítačů neznámé programy či aplikace.

Pokud budete mít v průběhu komunikace podezření, že se může jednat o podvod, komunikaci ukončete! Situaci následně konzultujte s bankou, rodinou, kamarády, případně s Policií ČR.

Podvod při online prodeji zboží

Podvodníci reagují na inzeráty zveřejněné na známých bazarových portálech a v následné komunikaci o možné dopravě a platbě prodávajícího přesvědčí, že vše sami zařídí a že nejvhodnější je využít známých přepravních společností. Následně prodávajícím zašlou odkaz na podvodné stránky, kam má prodávající dle instrukcí zadat kompletní údaje ke své platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Díky takto získaným údajům následně podvodníci provádějí bez vědomí majitele účtu různé finanční transakce a převody peněz.

Pokud něco prodáváte, podmínky dopravy a platby určujete vy!

Nejbezpečnější variantou je platba při osobním převzetí prodávané věci.

Pokud upřednostňujete platbu předem, kupujícímu stačí sdělit číslo vašeho účtu, na který vám zašle peníze.

Nesdělujte přihlašovací údaje k svému internetovému bankovnictví a údaje o své platební kartě. Tyto údaje nejsou pro provedení platby kupujícím potřeba.

Neklikejte na zaslané odkazy z neznámých zdrojů.

Pokud budete mít v průběhu komunikace podezření, že se může jednat o podvod, komunikaci ukončete! Situaci následně konzultujte s bankou, rodinou, kamarády, případně s Policií ČR.

Podvod při online nákupu zboží

Podvodníci nabízejí prostřednictvím falešných profilů na bazarových portálech nejčastěji elektroniku, mobilní telefony nebo věci pro děti. Po úvodní komunikaci žádají zaslání platby na účet předem s příslibem následného odeslání zboží. Zboží však kupujícímu nezašlou ani mu nevrátí peníze a po krátké době svůj profil zruší a přestávají být kontaktní.

Nákup zboží přes inzerát vždy přináší určitá rizika, v prodejně nebo ověřeném e-shopu je nákup vždy bezpečnější.

Před nákupem se podívejte na recenze a komentáře o prodávajícím.

Platba předem může být riziková, přistupte k ní u ověřeného prodejce. Pokud je to možné, domluvte se na platbě na dobírku.

Pokud budete mít v průběhu komunikace podezření, že se může jednat o podvod, komunikaci ukončete! Situaci následně konzultujte s bankou, rodinou, kamarády, případně s Policií ČR.

Láska přes internet

Podvodníci se prostřednictvím falešných profilů vydávají nejčastěji za zahraniční vojáky, lékaře, nebo třeba podnikatele. Na sociálních sítích nebo online seznamkách prostřednictvím těchto profilů kontaktují své oběti pod záminkou navázání citového vztahu. Prostřednictvím komunikace postupně vytvářejí hlubší emoční vztah s příslibem lásky a společné budoucnosti. V další fázi podnikají fiktivní kroky k tomu, aby se mohli přestěhovat za svou láskou, které posílají balík obsahující šperky, cennosti a naspořené peníze. V souvislosti s tím přichází různé platby, za přepravu cenného balíku, jeho pojištění, proclení apod. Všechny tyto fiktivní platby musí hradit oběť. Když už oběti peníze dojdou, přichází podvodník s výčitkami, když ani to nepomůže, tak se definitivně odmlčí.

Při komunikaci na seznamkách či sociálních sítích nesdělujte žádné osobní údaje a citlivé informace.

Komunikace s neznámými osobami na sociálních sítích je vždy riziková, jejich skutečnou totožnost si nemůžete nijak ověřit.

I přes velké sympatie zbystřete vždy, když po vás druhá strana bude požadovat peníze.

Pokud budete mít v průběhu komunikace podezření, že se může jednat o podvod, komunikaci ukončete! Situaci následně konzultujte s bankou, rodinou, kamarády, případně s Policií ČR.

Informace pro seniory

Nejčastější finty těchto online podvodníků a také rady jak se nenechat nachytat, přináší nová brožura Obezřetný senior – bezpečně v online prostředí. Jednotlivé typy podvodů jsou v ní seniorům prezentovány prostřednictvím příběhů skutečných podvedených seniorů.

Témata předáváme seniorům také poutavou formou videospotů prostřednictvím interaktivních obrazovek Ámos Vision, které se vedle škol šíří také do domovů pro seniory. Aktuálně jich je v různých zařízeních pro seniory po celé České republice umístěno téměř šedesát.

Nic ale nenahradí lidský kontakt, proto nejen v tento den nezapomínejme na nejstarší členy rodiny. Často je váš čas a pozornost to jediné, co potřebují.

pplk. Veronika Hodačová

kpt. Ladislav Beránek

odbor prevence Policejního prezidia ČR

1. 10. 2024

Související dokumenty brožura Obezřetný senior 2024 .pdf

Velikost souboru:7,1 MB / formát PDF

