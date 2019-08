Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jen chvíle stačí k trestnému činu

LOUNY – Usedl za volant se zákazem; Vzal si nalezený telefon.

Místo do práce na služebnu

Policisté z dopravního inspektorátu zastavili v pátek dopoledne v malé obci na Lounsku vozidlo značky Toyota. Při kontrole 39letého řidiče vyšlo najevo, že za volant usedl navzdory zákazu řízení motorových vozidel, který mu uložil okresní soud. Místo cesty do Litoměřic, kam měl údajně namířeno, jel s hlídkou na obvodní oddělení v Lounech. Tam už si od policistů vyslechl podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svou jízdu zdůvodňoval tím, že potřeboval jet do práce. Teď mu od soudu hrozí další trest, tentokrát odnětí svobody až na dvě léta.



V nestřeženém okamžiku

Zákazníkovi jednoho z lounských barů v dubnu tohoto roku vypadl na zem mobilní telefon v hodnotě přesahující 11 tisíc korun. Podle policistů měl této chvíle využít neznámý návštěvník baru, který s telefonem hned odešel pryč. Policisté muže hledali a svým důsledným šetřením došli až k 26letému muži. Ten se však v tu dobu už nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost. Policistům do výslechu své jednání nezapíral. Nyní si případ převzali kriminalisté. Ti už mu sdělili obvinění z trestného činu zatajení věci a s mužem uskuteční ještě další úkony. Soud by mu mohl přičíst další trest odnětí svobody, a to až jeden rok.





6. srpna 2019

