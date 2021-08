Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jen alkohol neměl

BRNO: Dopravní nehoda nebyla jediným řidičovým problémem.

Banální dopravní nehodou na sebe v Brně Bystrci upozornil jednadvacetiletý muž. Při přejíždění z pruhu do pruhu zavadil o vůz, který jel vedle něho. Protože u sebe neměl žádné doklady ani euroformulář, přijeli s řešením nehody pomoci policisté. Podezřelý řidič rozhodně neměl čisté svědomí. Nejprve se totiž snažil vydávat za někoho úplně jiného. Policisté však mladíkovy lži prohlédli a řádně si jej prověřili. A prohřešků, které na něj zjistili, nebylo málo. Muž, který stál před nimi, byl vyhlášen celostátním pátraní, protože nenastoupil do vězení. Navíc měl platný zákaz řízení, jel v odcizeném voze, a k tomu všemu měl ještě pozitivní test na drogy. K výčtu častých porušení zákona mu tak chyběla snad jen pozitivní dechová zkouška na alkohol. Z místa nehody tak putoval přímo do věznice. Troufalou jízdou si svůj pobyt za mřížemi zřejmě ještě o nějaký čas prodlouží.

por. David Chaloupka, 24. srpna 2021

