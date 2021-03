Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jeli v novém automobilu na návěsu kamionu

Ms kraj - cizinci „jeli“ v jednom z převážených nových vozidel na návěsu kamionu

Do Polské republiky mířila tři nákladní vozidla převážející nové automobily. Jeden z nových vozů měl ale pasažéry - dva cizince.

Včera dopoledne zastavila u policejní hlídky na stanovišti na dálnici D1 v Bohumíně tři nákladní vozidla mířící do Polska. Na jejich návěsech byla převážena nová vozidla. Jeden z řidičů policisty upozornil, že má podezření, že v jednom z nových automobilů převážených na návěsu druhého kolegy spatřil dvě osoby.

Policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie (https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-pobytova-kontrola-cizincu.aspx ) si věc neprodleně převzali k prověření. Součinnost jim poskytovali kolegové z oddělení hlavního nádraží Ostrava krajského ředitelství, kteří byli také v hlídce. Jakmile obě osoby opustily „úkryt“, tedy převážený automobil, začali policisté s procesem identifikace a dalších úkonů nezbytně nutných pro zjištění jejich oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky. Doplním, že hlídku tvořili také policisté z územního odboru Karviná.

Dvojice neměla žádný cestovní doklad či oprávnění k pohybu, oba však předložili jiný dokument. Policisté dokumenty ověřili, současně vytěžili příslušné informační systémy a po dalších identifikačních procesech zjistili, že se jedná o 23letého muže a 16letého mladíka z Afghánistánu.

Dospělý muž byl umístěn do Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách. S ohledem na věk mladšího z dvojice byl kontaktován odbor sociálně právní ochrany dětí, který si jej převzal. Policisté ověřili, že oba zažádali o mezinárodní ochranu v jiném státu a k nám vstoupili neoprávněně, současně v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví týkajícím se vstupu osob na území České republiky v souvislosti s Covid-19. Nyní budou tedy probíhat standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku

10. 3. 2021

