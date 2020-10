Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jela obcí rychlostí 82 kilometrů v hodině

BABYLON - Řidička překročila nejvyšší povolenou rychlost, navíc měla pozitivní orientační drogový test.

Dne 13. října 2020 v 14:01 hodin byla v obci Babylon zastavena a kontrolována dvaačtyřicetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Toyota po předchozím spáchání dopravního přestupku, a to když při jízdě překročila nejvyšší povolenou rychlost v obci stanovenou zvláštním právním předpisem. Policisté jí naměřili silničním laserovým rychloměrem rychlost 82 kilometrů za hodinu. Dopravní policisté ji dále vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem negativním. Pozitivně reagoval orientační drogový test, a to konkrétně na pervitin ve slinách. Žena byla zajištěna a převezena do nemocnice, kde se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Případem se dále zabývají policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích, kteří jej evidují jako přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. října 2020

